बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। शिकायत के मुताबिक तेज प्रताप ने पटना में अनुष्का यादव के घर में जबरदस्ती घुसकर अपनी ‘बेटी’ से मिलने की मांग की और जब परिवार ने विरोध किया तो उन्हें धमकाया। वहीं तेज प्रताप यादव ने इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। बता दें कि 1 साल पहले तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के साथ रिश्ते में होने की बात स्वीकार की थी। हालांकि इसके बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने उन्हें घर से निकाल दिया था।

अनुष्का के भाई आकाश यादव की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। आकाश ने दावा किया है कि तेज प्रताप और उसके एक साथी ने शिकायत करने वाले के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और एक बच्ची को देखने की मांग की, जिसे तेज प्रताप ने अपनी बेटी बताया था।

तेज प्रताप पर धमकाने का आरोप

शिकायत करने वाले आकाश के मुताबिक जब परिवार ने कथित तौर पर तेज प्रताप यादव को बच्ची से मिलने से मना कर दिया, तो उसने कथित तौर पर बच्चों किडनैप करने की धमकी दी। शिकायत के मुताबिक आकाश यादव ने कथित तौर पर अपने राजनीतिक प्रभाव का भी इस्तेमाल किया और दावा किया कि उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। शिकायत के अनुसार तेज प्रताप ने परिवार को पुलिस के पास न जाने की चेतावनी दी थी।

शिकायत करने वाले आकाश यादव ने दावा किया कि बाद में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति का फोन आया जिसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया। संपर्क करने पर पटना ASP (लॉ एंड ऑर्डर) दिव्यांजलि जायसवाल ने कन्फर्म किया कि FIR दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया है कि धमकी भरा कॉल एक US नंबर से आया था। उन्होंने कहा कि पुलिस CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और वॉयस नोट्स की जांच कर रही है और बिश्नोई गैंग के कथित लिंक की भी जांच कर रही है।

आरोपों को तेज प्रताप ने किया खारिज

आरोपों को खारिज करते हुए तेज प्रताप यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को उसके गाली-गलौज, धमकी भरे और एंटी-सोशल व्यवहार के लिए कानूनी तौर पर नोटिस दिया गया था, उसने अपनी गलती मानने या अफसोस जताने के बजाय, बदला लेने के लिए मेरे खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत FIR दर्ज करवाने की कोशिश की। न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम डरेंगे नहीं।”

तेज प्रताप को इसी कारण पार्टी से निकाला गया

यह FIR पिछले साल सोशल मीडिया पर उस विवाद के बाद हुई है जब तेज प्रताप यादव के अकाउंट से एक महिला के साथ लंबे रिश्ते का दावा करने वाले एक फेसबुक पोस्ट में यह दावा किया गया था। तेज प्रताप यादव ने बाद में कहा था कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। लेकिन इस पोस्ट के कारण लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया।

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