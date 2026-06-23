जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक (पीए) मोतीलाल राय पर चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में पटना के सचिवालय थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है।

तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि उनके सरकारी आवास से करीब 20 लाख रुपये की नकदी समेत कई कीमती सामान चोरी हो गया है। यादव का कहना है कि 22 जून को जब उन्होंने अपनी अलमारी की जांच की, तब उन्हें चोरी के बारे में पता चला।

शिकायत के मुताबिक, 20 लाख कैश के अलावा, दो तोला सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, चार नए ड्रोन भी चोरी हुए हैं। इसके अलावा 4 iPhone 17 Pro Max मोबाइल, दो हार्ड डिस्क, एक आईपैड, एक MacBook लैपटॉप, 1 Lenovo लैपटॉप भी गायब है।

मोतीलाल राय बिहार के ही वैशाली के रहने वाले हैं।

बिहार में बीते साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल का गठन कर कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे लेकिन सभी की जमानत जब्त हो गई थी। तेज प्रताप यादव खुद भी महुआ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे।

तेज प्रताप यादव ने अनुष्का और आकाश के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व सहयोगी आकाश यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। तेज प्रताप ने आकाश पर अपनी और अपने पिता लालू प्रसाद की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।