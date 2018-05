तेज प्रताप-ऐश्वर्या की शादी: चार दर्जन स्टालों पर शाकाहारी पकवान, ‘शिव बारात’ थीम में दिखेंगे बाराती

तेज प्रताप और ऐश्वर्या के विवाह के लिए बारात को भोले बाबा की शादी के थीम पर सजाया जाएगा। शादी में आरजेडी कार्यकर्ता भगवान शिव के गण यानी की भूत-प्रेत, सुर-असुर और देवता के रूप में शामिल होंगे। यदुवंशी सेना और छात्र राजद के सदस्य गणों की वेशभूषा में रहेंगे। ये गण हरे रंग की पगड़ी पहनेंगे और इनका कुर्ता पीला होगा। बच्चे और युवा सदस्य पार्वती, महादेव, विष्णु और कृष्ण के रोल में रहेंगे। यदुवंशी सेना के अध्यक्ष रंजन यादव गणों की अगुवाई करेंगे।

शिवगणों का काफिला धूम-धड़ाके के साथ बाराम में शामिल होगा। बारात के साथ दो विशेष रथ भी तैयार किये गये हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शाम पांच बजे पार्टी कार्यालय से कार्यकर्ता सज धजकर ब्लॉक चौराहा स्थित न्यू पटना क्लब पहुंचेंगे। यहां से ये काफिला 10 सर्कुलर रोड की ओर रवाना होगा। यहीं पर ये आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ तेज प्रताप यादव की बारात में शामिल होगी। यहां से बारात वेटनरी कॉलेज ग्राउंड के लिए रवाना होगी। तेज प्रताप की शादी में आने वाले वीआईपी मेहमानों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किये हैं। निजी सुरक्षा कंपनी एसआईएस के भी एक हजार कर्मियों को तैनात किया गया है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने भाई और दुल्हे तेज प्रताप यादव के साथ डांस का एक वीडियो अपने ट्वविटर अकाउंड पर डाला है।

Desi boys on the floor..Brother’s wedding..We are as we are…Simple & Straight forward pic.twitter.com/eDov7E2Jcq

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 12, 2018