जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने पूर्व सहयोगी आकाश यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। साथ ही तेज प्रताप ने आकाश पर अपनी और अपने पिता लालू प्रसाद की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप ने शुक्रवार को सचिवालय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत दर्ज कराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा, ”मेरी शिकायत के आधार पर आकाश यादव, उसकी बहन अनुष्का यादव और छह अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वे मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता लालू प्रसाद जी अस्वस्थ हैं। ये लोग मेरी और मेरे पिता की हत्या की साजिश रच रहे हैं।”

पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए- तेज प्रताप

तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। शिकायत में नामजद लोगों में अनुष्का यादव भी शामिल हैं। तेज प्रताप ने अपनी शादीशुदा स्थिति के बावजूद अनुष्का के साथ संबंध होने का दावा किया था। इस घटनाक्रम के बाद तेज प्रताप के पिता लालू प्रसाद ने उन्हें राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से निष्कासित कर दिया था। पूर्व मंत्री तेज प्रताप ने हालांकि बाद में अपने दावे को वापस लेते हुए कहा था कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ‘हैक’ हो जाने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई। तेज प्रताप ने यह भी दावा किया कि कथित खतरा किसी व्यापक राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है।

तेज प्रताप ने क्या कहा?

तेज प्रताप ने आरोप लगाया, ”संभव है कि आकाश यादव विपक्ष के साथ मिलकर मेरी हत्या करवाना चाहता हो।” तेज प्रताप द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने से पहले आकाश यादव ने भी राजधानी स्थित पाटलिपुत्र थाने में तेज प्रताप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आकाश यादव का आरोप है कि तेज प्रताप ने अपने एक सहयोगी के साथ आकाश के घर में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की थी और वे उनके परिवार के सदस्यों से मिलना चाहते थे। तेज प्रताप ने इन आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया।

आकाश यादव ने दावा किया कि उन्हें अमेरिका के एक नंबर से फोन आया था। फोन कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को जेल में बंद एक गैंगस्टर से जुड़ा बताया था। पुलिस ने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है। तेज प्रताप को पिछले साल 25 मई को राजद से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया था। यह कार्रवाई उनके उस सोशल मीडिया पोस्ट के एक दिन बाद हुई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अनुष्का के साथ ‘रिश्ते’ में होने की बात स्वीकार की थी। हालांकि बाद में उन्होंने वह पोस्ट हटा दी और दावा किया कि उनका सोशल मीडिया पेज हैक हो गया था। लालू प्रसाद ने भी तेज प्रताप के ‘गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार’ के कारण उनसे सार्वजनिक रूप से दूरी बना ली थी।

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