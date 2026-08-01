सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। पूनावाला ने E20 पेट्रोल के खिलाफ मार्च निकालने और भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया था। पूनावाला ने शनिवार को अपने X हैंडल पर तस्वीर और वीडियो शेयर कर दावा किया कि उनके घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।

तहसील पूनावाला ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्हें बेवजह ही ग्रेटर कैलाश पार्ट वन स्थित उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।

I have been put under house arrest by @DelhiPolice !! No documents no papers ! #EthanolScam

BETA BADHAO YOJNA

SUGAR DADDY pic.twitter.com/7hmuljrSoL — Tehseen Poonawalla Official 🇮🇳 (@tehseenp) August 1, 2026

एक वीडियो में पूनावाला पुलिस के अफसर से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूनावाला पुलिस अफसर से कहते हैं कि आजादी के 15 दिन पहले पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है। पूनावाला ने ऐलान किया था कि वह शनिवार को गांधी स्मृति तक अकेले पैदल मार्च निकालेंगे, मौन रहकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ भूख हड़ताल करेंगे।

E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र की आलोचना

मोदी सरकार को E20 पेट्रोल को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी का एवरेज कम हुआ है और गाड़ी की मरम्मत का खर्च भी बढ़ गया है। E20 पेट्रोल का मतलब है जिसमें 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल है।

सरकार ने दिया था बयान

आलोचना के बीच केंद्र सरकार ने हाल ही में लोकसभा में कहा था कि E20 पेट्रोल को चरणबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि अब तक के परीक्षणों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि E20 पेट्रोल से इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा हो या वाहन के प्रदर्शन पर कोई असर पड़ा हो।

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