दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक किशोर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 15 वर्षीय सुभान मलिक के रूप में हुई है जो दयालपुर एक्सटेंशन के ई ब्लॉक में 13 नंबर गली में रहता था। घटना के बाद से इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
मृतक की मां शबाना ने रोते रोते कहा कि वो उनका बड़ा बेटा था। वो सिर पर टोपी लगाए रहता था। उन्होंने कहा, “अल्लाह मेरे बच्चे को इंसाफ दे दो। वो पूरी गली में कहीं खड़ा नहीं होता था। वो हिफ्ज (पवित्र कुरान को पूरी तरह से मुंह-ज़ुबानी याद करना) कर रहा था। छुट्टी में घर आया था। उसे इनाम भी मिला था। वो किसी से लड़ाई नहीं करता था। बेवजह ही उसे मार डाला। उसके साथ के लोगों ने ही उसे गले लगाकर मार दिया। गले लगकर उसे चाकू से गोदा है। वो वापस जाने वाला था। मुझसे पैकिंग करने को कहा था।”
स्थानीय लोगों ने बताया कि कथित तौर पर दो से तीन हमलावरों ने लड़के पर हमला किया, उसे चाकू से कई वार किए और फिर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। घायल को आनन फानन शास्त्री पार्क के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि जब तक वह अस्पताल पहुंचा, उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी और उसे बचाया नहीं जा सका।
इधर, दिल्ली पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल की जांच करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक की एक टीम भी तैनात की गई। पुलिस ने बताया कि मामले की और जानकारी जुटाने के प्रयास जारी हैं, जबकि घटना में शामिल लोगों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए आस-पास के इलाकों की CCTV फुटेज खंगाली जा रही है।
अधिकारियों ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जांचकर्ता हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने पर भी काम कर रहे हैं। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया है।