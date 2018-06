उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश पर सस्पेंड की गई महिला शिक्षा उत्तरा पंत बहुगुणा मीडिया के सामने अपना दर्द सुनाते हुए रो पड़ीं। गुरुवार (28 जून) को जनता दरबार में हुई घटना के बारे में समाचार एजेंसी एएनआई पर बात करते हुए उत्तरा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उसे सबके सामने ‘इसे’ कहते हुए संबोधित किया, जो अपमानजनक था। महिला ने कहा कि क्या वह कोई गई गुजरी चीज है जो उसे ‘इसे’ कहकर संबोधित किया गया। शिक्षिका ने कहा, ‘सीएम ने सबके सामने कहा कि इसे बाहर ले जाओ, इसे बाहर ले जाओ… इसे क्या होता है? किसको कहते हैं इसे? मैं क्या कोई गई गुजरी चीज हूं? मेरा कोई पूछने वाला नहीं है… मेरे पति नहीं हैं तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है…’ इतना कहने के बाद उत्तरा कैमरे के सामने ही रोने लगीं।

उन्होंने आगे कहा, ‘जब एक मुख्यमंत्री एक महिला शिक्षिका को इसे कह सकते हैं तो एक शिक्षिका क्यों नहीं जवाब दे सकती है। मैं ईमानदारी से नौकरी कर रही थी, अनुशासन में रहकर नौकरी कर रही थी… ये भ्रष्टाचार वालों ने दलदल में धकेल दिया, तो मैं क्यों नहीं आवाज उठाऊंगी। चोरों को चोर ही बोलूंगी, बेईमान को बेईमान ही कहूंगी… जो जैसा है उसे वो ही कहूंगी। ब्रम्हा, विष्णु, महेश भी मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे भी यही कहूंगी। मैं पूछूंगी कि उनके राज में क्या हो रहा है। जो जितना ईमानदार है उस पर उतनी ही गाज गिर रही है।’

