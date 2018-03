आंध्र प्रदेश: चंद्रबाबू नायडू के सांसद बोले- दक्षिण भारत खुद को कर सकता है अलग देश घोषित

आंध्र प्रदेश को स्‍पेशल कैटेगरी का दर्जा देने की मांग पर NDA के घटक दल TDP के तेवर हर दिन तल्‍ख होते जा रहे हैं। आंध्र के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के एक सांसद का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह दक्षिण भारतीय राज्‍यों द्वारा खुद को अलग देश घोषित करने की बात कह रहे हैं। राजमुंदरी से सांसद एम. मुरलीमोहन ने केंद्र पर दक्षिण भारतीय राज्‍यों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। उन्‍होंने कहा, ‘दक्षिण (भारत) में ऐसी भावना है कि उन्‍हें नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में दक्षिण भारत के पांचों राज्‍यों (तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) को अलग देश की घोषणा करने के लिए बाध्‍य न करें। महाराष्‍ट्र को छोड़ कर हमलोग टैक्‍स के तौर पर सेंट्रल पूल में सबसे ज्‍यादा योगदान कर रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्‍यवहार क्‍यों कर रही है। हमलोगों के साथ हर त‍रीके से अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। अब यदि केंद्र सरकार की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आता है तो सभी दक्षिणी रज्‍य एकजुट होकर अलग देश बना सकते हैं।’ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मुरलीमोहन ने 12 फरवरी को प्रेस कांफ्रेंस में यह बयान दिया था, लेकिन TDP के दो सांसदों द्वारा केंद्रीय कैबिनेट से त्‍यागपत्र देने के बाद यह वायरल हुआ। अभिनेता से नेता बने राजमुंदरी के सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद TDP के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुरलीमोहन के बयान पर स्थिति स्‍पष्‍ट करने को कहा जा रहा है।

