इलाहाबाद हाई कोर्ट से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी तंजीम फातिमा पत्नी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि हम आजम खान के हमेशा जेल में रखेंगे, यह उनकी गलत फहमी है।

आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा, “मुझे हमेशा अल्लाह पर पूरा भरोसा रहा है, और मुझे यह भी पूरा भरोसा था कि एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। कोर्ट ने हमें पहले भी इंसाफ दिया है। ऐसे ही इंसाफ से आजम साहब को पहले राहत मिली थी और वे जेल से रिहा हुए थे। लेकिन, कुछ ताकतें नहीं चाहती थीं कि वे बाहर आएं।”

तंजीम फातिमा ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक बार फिर इंसाफ दिया है। कोर्ट ने खुद ऐसे कामों पर विस्तार से कमेंट किया है, और कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के उठाए गए कदम पूरी तरह से गलत थे। हम बहुत लंबे समय से संघर्ष और लड़ाई कर रहे हैं। हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे,और हम जीतेंगे। हमारे विरोधियों में से जो लोग सोचते हैं कि वे आजम खान को जिंदगी भर जेल में रख सकते हैं, वे असल में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।

बुधवार शाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को अंतरिम जमानत मिली थी।ई़डी ने हाल ही में उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। आजम खान अभी गाजियाबाद के डासना जेल में बंद हैं।

हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की बेंच ने कहा कि किसी दूसरे मामले में हाल ही में जमानत मिलने के बाद, जेल के गेट पर ही उनकी गिरफ्तारी, ईडी की कार्रवाई के दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे को साफ तौर दिखा रही है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह पाया कि गिरफ्तारी के आधार और कथित अपराधों में आजम खान की संलिप्तता मानने के कारणों के बारे में उन्हें रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले या उस समय तक, लिखित रूप में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सपा नेता को गिरफ्तार करते वक्त ईडी ने जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की गई है।

ईडी ने 31 अक्टूबर को किया था गिरफ्तार

आजम खान और उनके बेटे अबदुल्ला आजम को पहले दो पैन कार्ड रखने के मामले में 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को आजम खान जैसे ही जेल से बाहर निकलने, ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

ईडी ने किस मामले में की कार्रवाई?

ईडी ने यह कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी ने किसानों की खेती वाली जमीन पर आजम ने जबरन कब्जा किया था।

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किसी युवा पर मुकदमा चलता है, तो उसके साथ उसका भविष्य भी अदालत की तारीखों के बीच उलझ जाता है। गिरफ्तारी और जेल में रहने के दौरान उसकी पढ़ाई छूट सकती है, नौकरी की संभावनाएं खत्म हो सकती हैं और परिवार आर्थिक संकट में घिर सकता है। इनमें से कई लोगों को आखिरकार अदालत से दोषमुक्त कर दिया जाता है। मगर तब तक जिंदगी के कई अहम साल बीत चुके होते हैं। पढ़ें पूरी खबर।