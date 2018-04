रेलवे क्रॉसिंग पर टाटा मैजिक की ट्रेन से टक्कर, स्कूल जा रहे 13 बच्चों की मौत

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दुर्घटना की बड़ी खबर सामने आई है। रेलवे क्रॉसिंग पर टाटा मैजिक की ट्रेन से टक्कर हो गई। टाटा मैजिक में स्कूली बच्चे सवार थे। इस हादसे में 13 बच्चों के मरने की खबर है। टाटा मैजिक में 20 बच्चे सवार होकर स्कूल जा रहे थे। सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में थे। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय टाटा मैजिक ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में टाटा मैजिक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज मे भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बच्चों के मरने की खबर जैसे ही घर पहुंची, परिवार वाले दहाड़ मारकर रोने लगे।

हादसे की खबर सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली। योगी आदित्य नाथ ने बताया कि घटना में कुल 13 बच्चों की मौत हुई, चार बच्चे घायल हुए। घटना की जांच कराई जा रही है। रेल मंत्री से मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग की समस्या पर बातचीत हुई। जल्द उपाय होंगे।

घटना गुरुवार (26 अप्रैल) को सुबह हुई। जब डिवाइन पब्लिक स्कूल की वैन बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, उसी वक्त विशुनपुरा थाने के दुदही रेलवे क्रॉसिंग के पास थावे-बढनी पैसेंजर से टक्कर हो गई। ट्रेन की टक्कर से टाटा मैजिक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 13 बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

वहीं, ड्राइवर ने भी दम तोड़ दिया। हादसे के पीछे रेलवे की भारी लापरवाही सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रॉसिंग पर कोई गेटमैन तैनात नहीं था, जिससे ट्रेन के बारे में ड्राइवर को जानकारी नहीं हुई और क्रॉसिंग पार करते समय टाटा मैजिक हादसे का शिकार हो गई। हालांकि, बताया जा रहा कि ड्राइवर ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था, जिससे ट्रेन की आवाज नहीं सुन सका और हादसा हो गया।

आनंद कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि वैन में 18 बच्चे सवार थे, जिनमें 11 की मौत हुई, सात बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है।

Total 18 school students were travelling in the vehicle out of which 11 have died, many of the rest 7 are critically injured, death toll may go up: Anand Kumar, ADG (Law and Order) on #Kushinagar accident pic.twitter.com/FBgKG5di3B

— ANI UP (@ANINewsUP) April 26, 2018