तनिष्क शोरूम में करोड़ों रुपये के सोने के आभूषण चोरी हो गए, यह घटना तमिलनाडु के मदुरै की है। यहां तनिष्क का नया शोरूम खुला था और सिक्योरिटी भी काफी टाइट थी। इसके बावजूद नकाबपोश चोरों ने तनिष्क के शोरूम में सेंध लगाकर करोड़ों रुपये के सोने के गहने चुरा लिए। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि चोरी से हुए नुकसान की सही राशि का पता शोरूम मैनेजर की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ही चल सकेगा।

यह चोरी आज सुबह उस समय सामने आई, जब कर्मचारी मदुरै बाइपास रोड स्थित शोरूम खोलने पहुंचे। इस शोरूम का उद्घाटन महज 15 दिन पहले हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला है कि चोरों ने पीछे की दीवार और परिसर के दरवाजे तोड़कर शोरूम में प्रवेश किया। मदुरै शहर के पुलिस आयुक्त एस. राजेंद्रन ने दक्षिण क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त ए.जी. इनिगो दिव्यन और यातायात पुलिस उपायुक्त एस. वनिता के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने आगे बताया कि सीसीटीवी फुटेज से इस वारदात में तीन लोगों के शामिल होने का संकेत मिला है।

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चोरों ने कैसे की चोरी

राजेंद्रन ने मीडिया से आगे कहा, “तीन लोगों ने दीवार और दरवाजा तोड़कर दुकान में प्रवेश किया। दुकान में रखे कुल सामान का लगभग 30 प्रतिशत चोरी हुआ है। चोरी हुए आभूषणों की सही कीमत का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।” चोरों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली गई है। जांचकर्ता आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं।

पुलिस उपायुक्त दिव्यन ने बताया कि चोरों ने केवल प्रदर्शन के लिए रखे आभूषणों को निशाना बनाया, जबकि लॉकर में सुरक्षित रखे गहने नहीं छुए गए। उन्होंने कहा कि चोरी हुए सोने का सही मूल्य शोरूम प्रबंधन की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद ही पता चलेगा।

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उन्होंने यह भी कहा, “फिलहाल हम अटकलों के आधार पर कुछ नहीं कह सकते।” पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मामले को सुलझाने के लिए तीन सहायक पुलिस आयुक्तों (एसीपी) के नेतृत्व में विशेष दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक दल में तीन निरीक्षक शामिल हैं।

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