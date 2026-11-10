Tamilnadu Vijay Government: मंगलवार को जोसेफ विजय की सरकार को छह महीने पूरे हुए, लेकिन उनकी पार्टी पर उसी तरह के आरोप लगने लगे हैं, जैसा पहले की सत्ताधारी पार्टियों पर लगते रहे थे।

विजय की पार्टी के एक विधायक के खिलाफ कथित तौर पर कल्लाकुरिची के कलेक्टर ने मुख्य सचिव से शिकायत की है। आरोप है कि विधायक सी अरुल विग्नेश ने कलेक्टर को अश्लील संदेश भेजे।

विधायक अरुल विग्नेश ने आरोपों को सिरे से खारिज किया, हालांकि कांग्रेस सांसद जोतिमणि ने दावा किया कि कलेक्टर ने इस मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

एक अन्य मामला थुरैयूर इलाके का है। स्थानीय निवासी कार्तिक कुमार पीने के पानी की कमी और जगह-जगह जमा कूड़े की शिकायत लेकर विधायक एम रविशंकर से मुलाकात की थी। कार्तिक का आरोप है कि विधायक ने उन्हें थप्पड़ मारे और लातों से पीटा। रविशंकर तमिलनाडु विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं।

क्या इतिहास दोहराया जा रहा है?

विजय ने सत्ता में आने से पहले एक अलग तरह की सरकार देने का वादा किया था। लेकिन छह महीने बाद ही उनकी पार्टी टीवीके पर वही आरोप लग रहे हैं, जो द्रमुक और अन्नाद्रमुक के शासन के दौरान लगते रहे हैं। उस समय सत्ताधारी पार्टियों के विधायकों पर अपने पद का रौब दिखाने और बाद में प्रशासन के जरिए मामले को संभालने के आरोप लगते थे।

पार्टी के सूत्रों का कहना है कि टीवीके दोनों मामलों की आंतरिक जांच कराने की तैयारी कर रही है। हालांकि, अब तक दोनों में से किसी भी विधायक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का ऐलान नहीं किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेतृत्व एम रविशंकर से विधानसभा उपाध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए कहने पर विचार कर रहा है। यह कदम विजय की पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी साबित हो सकता है।

अगर एम रविशंकर ऐसा करने से इनकार करते हैं, तो उन्हें पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 179(सी) के तहत प्रस्ताव लाना होगा। इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। साथ ही, विधानसभा के सभी सदस्यों के बहुमत का समर्थन भी चाहिए। इसका मतलब है कि टीवीके को अपने ही विधायक को पद से हटाने के लिए अपनी पार्टी के विधायकों के अलावा दूसरे दलों के विधायकों का समर्थन भी जुटाना होगा, क्योंकि उनकी सरकार अल्पमत की सरकार है।

थुरैयूर की घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें काफी अंधेरा है। इसमें लोगों के चेहरे साफ दिखाई नहीं देते। वीडियो में एक व्यक्ति दूसरे को बार-बार थप्पड़ मारते हुए पूछता है, ‘तुम किस गांव के हो?’ पिट रहा व्यक्ति बार-बार कहता है कि उसने विजय को वोट दिया था। कार्तिक कुमार का दावा है कि वीडियो में पिटने वाले व्यक्ति वह खुद हैं और मारपीट करने वाला शख्स विधायक रविशंकर हैं।

कार्तिक कुमार ने बताया कि उनके इलाके में एक हफ्ते से पीने के पानी की कमी थी। उन्होंने कहा कि नगर निकाय के अधिकारियों से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं हुआ और विधायक को फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। दिवाली की रात वह मनाचनल्लूर स्थित एम रविशंकर के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे थे। बाद में कार्तिक कुमार ने वहां के सरकारी अस्पताल में इलाज कराया।

अस्पताल के एक वार्ड से जारी वीडियो में उन्होंने सवाल किया, ‘क्या विजय को वोट देने की यही कीमत चुकानी पड़ रही है?’

दूसरे वीडियो में कार्तिक कुमार एम रविशंकर के बगल में बैठे दिखाई देते हैं। इसमें वह मारपीट की बात से इनकार करते हुए कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक हंगामे को गलत तरीके से पेश किया गया है। तीसरी रिकॉर्डिंग में उन्होंने कहा कि रविशंकर और एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें और उनके परिवार को धमकी देकर मारपीट से इनकार करने वाला बयान रिकॉर्ड कराया था। कार्तिक कुमार ने पुलिस इंस्पेक्टर की पहचान किरुबानिधि के रूप में की। उनका कहना है कि सही बयान रिकॉर्ड कराने के लिए उनसे करीब छह बार वीडियो बनवाया गया।

पुलिस का क्या कहना है?

पुलिस का कहना है कि उसे कथित मारपीट के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। एम रविशंकर ने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया और फोन पर भी उनसे संपर्क नहीं हो सका।

स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने कहा कि अगर कार्तिक कुमार औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हैं, तो मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने इस मामले के पीछे राजनीतिक वजह होने की आशंका भी जताई। साथ ही कहा कि जांच में अगर रविशंकर कानून तोड़ते पाए गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस तरह कार्तिक कुमार से ही पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराने को कहा जा रहा है, जबकि उनका आरोप है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें चुप कराने में विधायक का साथ दिया।

कल्लाकुरिची के मामले में द्रमुक सांसद कनिमोझी ने आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि विधायक विग्नेश ने कलेक्टर पद्मजा को अश्लील संदेश भेजा था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विधायक शराब के नशे में कलेक्टर के सरकारी आवास पर पहुंचे और उन्हें परेशान किया।

रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि कलेक्टर की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। हालांकि, इस नियुक्ति की भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

टीवीके के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि कलेक्टर की ओर से मामला उच्च स्तर पर उठाए जाने के बाद एक वरिष्ठ मंत्री ने विधायक विग्नेश की ओर से उनसे माफी मांगने की कोशिश की थी।

वहीं, अरुल विग्नेश ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने डीएमके की सोशल मीडिया टीम पर आरोप लगाया कि वह उनके खिलाफ झूठी खबरें फैला रही है। उनका कहना है कि वह पिछली सरकार के दौरान बनाए गए बस अड्डे को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से उनके खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है।

विपक्ष ने सरकार को घेरा

सासंद कनिमोझी ने सवाल उठाया कि अगर किसी कलेक्टर को सत्ताधारी पार्टी का विधायक ही धमका रहा हो, तो उसके लिए नियुक्त विशेष सुरक्षा अधिकारी आखिर कितनी सुरक्षा दे सकता है?

जोतिमणि ने मामले की जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत के दम पर बड़े पदों तक पहुंचती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सिर्फ उनके शरीर तक सीमित कर दिया जाता है।

कांग्रेस सांसद जोतिमणि ने कहा कि तमिलनाडु में जिला कलेक्टरों में महिलाओं की संख्या करीब आधी है। इसके लिए उन्होंने विजय की तारीफ की कि उन्होंने महिलाओं की प्रशासनिक क्षमता पर भरोसा जताया है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर इस तरह का व्यवहार साबित होता है, तो इससे उनकी पार्टी और सरकार दोनों की छवि खराब हो सकती है।

अन्नाद्रमुक ने विजय के उस बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों का संरक्षक बताया था। पार्टी ने सवाल किया कि अब वह ‘थुरैयूर के संरक्षक’ के मामले में क्या कदम उठाएंगे?

विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने टीवीके पर कुमार को चुप कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। वहीं, भाजपा के पूर्व नेता अन्नामलाई ने कथित मारपीट और दबाव डालकर बयान दर्ज कराने के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

टीवीके के सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के महासचिव एन आनंद और सी विजयलक्ष्मी दोनों मामलों की आंतरिक जांच कर सकते हैं। पार्टी की अनुशासन समिति भी इन आरोपों की जांच करेगी।

वहीं, द इंडियन एक्सप्रेस से सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि कल्लाकुरिची का मामला मुख्य सचिव एम साई कुमार के सामने उठाया गया है और उन्होंने कार्रवाई का भरोसा दिया है।

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तमिलनाडु के थेनी जिला जेल से 17 कैदियों के फरार होने के मामले में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। विजय सरकार ने थेनी जिला जेल में प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा निगरानी में चूक के चलते डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट एन. रामलिंगम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। रामलिंगम 6 अगस्त, 2024 से थेनी जिले में तैनात थे। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।