तमिलनाडु में साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) करीब एक चौथाई जिलों में खाता भी खोल नहीं पाई थी। इसमें प्रदेश का सबसे बड़ा जिला चेन्नई भी शामिल हैं, इस जिले में 22 विधानसभा हैं, जिन पर सामाजिक प्रगतिशील गठबंधन (एसपीए) की जीत हुई थी। 234 सीटों वाली विधानसभा में एसपीए को कुल 159 सीटें मिलीं, जबकि राजग केवल 75 सीटों पर सिमट गया।

वहीं अन्य दल खाता भी खोल नहीं पाए इस चुनाव में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) को 66, भाजपा को चार और पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) को पांच सीटें मिली थी। उक्त चुनाव में राजग तिरुवल्लूर (छह विधानसभा), चेन्नई (22 विधानसभा), कांचीपुरम (तीन विधानसभा), करूर ( तीन विधानसभा), तिरुचिरापल्ली (नौ विधानसभा), पेरंबलूर (दो विधानसभा), अरियालुर (दो विधानसभा), मायलादुथुरै (तीन विधानसभा) और रामनाथपुरम (चार विधानसभा) जिले में खाता खोलने में कामयाब न हो पाई।

हालांकि राजग ने धर्मपुरी में सभी पांच सीटें, कोयंबटूर में सभी दस सीटें जीती। वहीं सेलम में 11 में दस, इरोड में आठ में से पांच और तिरुप्पुर में आठ में से पांच सीटें जीतने में कामयाब रही। जबकि कृष्णागिरी जिले के छह में से तीन, मदुरै के दस में से पांच, तेनकासी और तिरुनेलवेली में तीन में से दो सीटें जीती। वहीं भाजपा मोदक्कुरिची, कोयंबटूर (दक्षिण), तिरुनेलवेली और नागरकोइल सीट जीतने में कामयाब रही थी।

भाजपा ने गठबंधन की जीत के लिए कई स्तर पर किए सुधार

भाजपा नेताओं मानें तो इस चुनाव में गठबंधन की जीत के लिए कई स्तर पर सुधार किए हैं। इस चुनाव में अन्नाद्रमुक को 178, भाजपा को 27, पीएमके को 18 और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) को 11 सीट दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस बार एएमएमके को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। साल 2018 में टीटीवी दिनाकरन ने अन्नाद्रमुक से अलग होकर बना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम बना लिया था। पार्टी के अलग होने के बाद दोनों को नुकसान हुआ था।

इस चुनाव में गठबंधन जीत की हर संभावनाओं पर काम कर रहा है। नागरकोइल से विधायक एमआर गांधी का कहना है कि इस बार राजग की जीत होगी। वहीं अन्य नेताओं का कहना है कि पार्टी साल 2016 की तरह प्रदर्शन करेगी। उक्त चुनाव में अन्नाद्रमुक सहयोगी पार्टी के साथ 136 सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस चुनाव में पार्टी अपने पुराने सहयोगियों के साथ मैदान में हैं।

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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन के घटक दलों के सीटों का बंटवारा हो गया है। सोमवार को भाजपा नेता पीयूष गोयल और अन्नाद्रमुक प्रमुख ई पलानीस्वामी ने सीट शेयरिंग की घोषणा की। चेन्नई स्थित अन्नाद्रमुक मुख्यालय में सभी घटक दलों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस चुनावी समझौते के अनुसार, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अन्नाद्रमुक 178, बीजेपी 27 सीटों, पीएमके को 18 सीटों और एएमएमके को 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगी। इस दौरान पीएमके के अध्यक्ष अंबुमणि रामदॉस ने कहा कि तमिलनाडु में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या है। हर दिन महिलाओं का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा, “हमें पूरा विश्वास है कि हम 234 में से 200 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आएंगे।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक