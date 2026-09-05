केरलम के त्रिशूर जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में कार में सवार आठ लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को बताया कि ये सभी पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के छात्र थे। पुलिस के अनुसार, यह हादसा शुक्रवार रात 11 बजकर 40 मिनट पर हुआ।
सभी छात्र तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित P.S.M. इंजीनियरिंग कॉलेज के थे। उनकी कार आधी रात के करीब त्रिशूर के कैपामंगलम में पनामबिक्कुन्नु के पास नेशनल हाईवे 66 पर खड़ी एक मालवाहक लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार सभी आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
स्थानीय लोगों, दमकल एवं बचावकर्मियों और पुलिस के राहत एवं बचाव अभियान के बाद शवों को कार से बाहर निकाला गया। पुलिस ने बताया कि शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, कार गुरुवायूर की ओर से आ रही थी और कोडुंगल्लूर की तरफ जा रही थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई और आगे की जांच शुरू कर दी है।