Tamilnadu: तेज हवाओं के चलते दक्षिण रेलवे ने पंबन ब्रिज पर ट्रेनों का परिचालन रोका, टेस्ट रन के बाद चलेंगी दोबारा

Pamban Bridge: पीएम नरेंद्र मोदी ने मार्च 2019 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पंबन ब्रिज की आधारशिला रखी थी।

pamban bridge (Photo: Twitter/ @RailMinIndia)

