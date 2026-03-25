तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं नतीजे 4 मई को आएंगे। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटों हैं। इन सभी सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होगा। इस बीच तिरुचिरापल्ली में 50 से अधिक परिवारों ने आगामी चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है।

तिरुचिरापल्ली के थिरुप्पराइथुराई में बिजली, पानी और शौचालय के बिना 16 वर्षों से रह रहे 50 से अधिक परिवारों ने आगामी विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है। स्थानीय निवासी थंगराज ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान कहा, “जिस जगह आप खड़े हैं, उसे तमिलनाडु में नंदवनम कहते हैं। पिछले 16 सालों से यहां के लोग बिजली के बिना रह रहे हैं। ये निवासी मूल रूप से नेशनल हाइवे के पास रहते थे लेकिन जब राजमार्ग का विस्तार हुआ तो तत्कालीन सरकार ने उन्हें इस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया। तब से उन्हें भुला दिया गया है।”

#WATCH | Tamil Nadu: Over 50 families in Thirupparaithurai, Tiruchirappalli, living without electricity, water, or toilets for 16 years, announce boycott of upcoming Assembly elections.



Local Resident Thangaraj says, "The place where you are standing is called Nandavanam,… pic.twitter.com/CUinQzOQpQ — ANI (@ANI) March 25, 2026

निवासी ने आगे कहा, “चार मुख्यमंत्री आए और चले गए। किसी ने भी मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं, जैसे बिजली या कृषि सहायता, प्रदान नहीं की है। तमिलनाडु सरकार को कई याचिकाएं सौंपने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके चलते निवासियों ने बुनियादी सुविधाओं की मांग पूरी होने तक आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है।”

तिरुचिरापल्ली: 16 सालों से हम बिना बिजली और शौचालय के रह रहे निवासी

तिरुचिरापल्ली की स्थानीय निवासी सरोजा ने कहा, “पिछले 16 सालों से हम बिना बिजली और शौचालय की सुविधा वाली इस झोपड़ी में रह रहे हैं। हर चुनाव में सभी राजनीतिक दल वादे करते हैं लेकिन किसी ने भी उन्हें पूरा नहीं किया। हमारी बार-बार उपेक्षा की गई है और हम बिजली, पीने का पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना लगातार कष्ट झेल रहे हैं।”

महिला ने आगे कहा, “बिजली न होने के कारण, खासकर बरसात के मौसम में, सांप और अन्य खतरनाक जीव हमारे घरों में घुस आते हैं। उचित रोशनी न होने के कारण, इन जानवरों से हमारी जान को लगातार खतरा बना रहता है। फिर भी, कोई भी राजनीतिक दल हमें बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करने के लिए आगे नहीं आया है। इसलिए, हमने आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।”

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट

तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) ने 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची बुधवार को जारी की। पार्टी प्रमुख के. पलानीस्वामी को सेलम जिले के एडप्पाडी निर्वाचन क्षेत्र से पुन: उम्मीदवार बनाया गया है। अन्नाद्रमुक राज्य में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं नाम तमिलर काची (एनटीके) सभी 234 सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है।

इलेक्शन लड़ने से मना क्यों कर रही कमल हासन की पार्टी?

तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव में कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। पहले खबरें थीं कि कमल हासन की पार्टी डीएमके के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने अपना रुख बदल लिया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें