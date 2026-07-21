तमिल रैपर, गीतकार और एक्टिविस्ट अरिवु को मंगलवार को चेन्नई पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया। वे तमिलनाडु सचिवालय के बाहर नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को खत्म करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हिरासत में लिये जाने के तुरंत बाद उन्हें रिहा कर दिया गया और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से मिलने के लिए बुलाया गया।

NEET को खत्म करने की मांग कर रहे थे अरिवु

पुलिस ने कहा कि अरिवु (जिनका असली नाम अरिवरसु कलैनेसन है) और अन्य प्रदर्शनकारियों का एक छोटा ग्रुप सचिवालय के प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा हुए, जो एक हाई-सिक्योरिटी ज़ोन है। ये सभी NEET को खत्म करने की मांग करते हुए नारे लगाने लगे। उन्होंने उन छात्रों पर पुलिस एक्शन का भी विरोध किया, जिन्होंने NEET पेपर लीक मामले पर नई दिल्ली में जंतर-मंतर से संसद तक मार्च किया था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अरिवु और तीन अन्य लोगों को तब हिरासत में लिया गया जब वे मना किए गए ज़ोन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया।

अरिवु को मुख्यमंत्री और राज्य के पब्लिक वर्क्स और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्टर आधव अर्जुन के ऑफिस से न्योता मिला था। सचिवालय के अंदर पुलिस वैन में पहुंचने के बाद पुलिस ऑफिसर उन्हें सीएम के चैंबर तक ले जाते हुए देखे गए।

तमिलनाडु में चल रहा NEET के खिलाफ प्रदर्शन

NEET के खिलाफ प्रदर्शन तमिलनाडु में ज़ोरदार तरीके से चल रहा है, जहां एंट्रेंस एग्जाम लंबे समय से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। नीट के विरोधियों का कहना है कि इससे गांव, सरकारी स्कूलों और आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड के छात्रों को नुकसान होता है।

अरिवू की हिरासत का प्रदर्शन से कहीं ज़्यादा राजनीतिक महत्व था। उन्हें लंबे समय से चेन्नई के वाइब्रेंट दलित कल्चरल मूवमेंट से जोड़ा जाता रहा है और वे फिल्ममेकर पा रंजीत से भी जुड़े रहे हैं, जो छात्रों पर पुलिस एक्शन की निंदा करने वाले पहले लोगों में से थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने माना कि प्रदर्शन ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री और कुछ सीनियर कैबिनेट मंत्रियों के जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अचानक किया गया प्रदर्शन बताया। इसलिए उन्हें हिरासत में लेने में बल प्रयोग हैरानी की बात थी।

TVK के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील है मामला

यह घटना TVK के लिए भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि दलित युवा पहली बार वोट देने वाले और शहरी वोटर्स के मेल का एक अहम हिस्सा हैं, जिसने हाल के विधानसभा चुनावों में टीवीके को चेन्नई के ज़्यादातर हिस्सों में जीत दिलाने में मदद की। तमिल इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की सबसे जानी-मानी आवाज़ों में से एक अरिवु ने रैप को गाना, लोक परंपराओं और जाति-विरोधी राजनीति के साथ मिलाकर अपना करियर बनाया है। चेन्नई के कास्टलेस कलेक्टिव के सदस्य, उन्हें पहली बार 2021 के इंडिपेंडेंट हिट एन्जॉय एनजामी से देश भर में पहचान मिली।

अरिवु ने कई पॉपुलर फ़िल्मी गाने लिखे और गाए हैं। उनकी गिरफ़्तारी पर तुरंत राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ आई। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की और TVK सरकार पर NEET का विरोध करने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि परीक्षा के ख़िलाफ़ बोलने वालों को गिरफ़्तार करने के बजाय सुना जाना चाहिए। उन्होंने अरिवु के दखल को लाखों लोगों की भावनाओं को दिखाने वाला बताया और परीक्षा को खत्म करने की अपनी मांग दोहराई।

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