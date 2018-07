TTV दिनाकरण की कार पर पेट्रोल बम फेंका गया, तीन लोग घायल

तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है। एआईएडीएमके के नेता टीटीवी दिनाकरण की कार पर जानलेवा हमला किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, किसी अज्ञात हमलावर ने रविवार की दोपहर दिनाकरण की कार पर पेट्रोल बम फेंक दिया। हालांकि घटना के वक्त दिनाकरण कार में मौजूद नहीं थे। इस घटना में उनका ड्राइवर, निजी फोटोग्राफर को गंभीर चोटें आईं हैं। दिनाकरण की कार इस हमले में बुरी तरह से जल गई है।

Chennai: Country made petrol bomb hurled at TTV Dhinakaran’s car by an unidentified miscreant. Dhinakaran was not in the car at time of the incident. His driver and personal photographer injured. #TamilNadu pic.twitter.com/4WlyzP6DG7

— ANI (@ANI) 29 July 2018