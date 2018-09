प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 68वें जन्मदिन के मौके को यादगार बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की ​तमिलनाडु इकाई ने लिया था। तमिलनाडु भाजपा ने सोमवार (17 सितंबर) को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन्मे बच्चे को सोने की अंगूठी भेंट की। नवजात बच्चे को ये सोने की अंगूठी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ​तमिलिसाई सौंदराराजन ने भेंट की। ये बच्चा सेन्ट्रल चेन्नई के पुरासावलकम के सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्मा है।

वहीं असम में भी, भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी ने पीएम का जन्मदिन मनाया। उन्होंने गुवाहाटी के लोग हिंदी हाई स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा को पुरस्कृत किया। प्रमोद स्वामी ने उस बच्चे को गुलाब के फूलों का गुलदस्ता और भगवद गीता गिफ्ट की हैै। सौंदराराजन ने कुछ दिन पहले जन्मे कुछ और नवजात बच्चों को भी गिफ्ट पैक्स दिए।

Visited the grand old primary health centre the locality of Purasawalkam. Gifted gold Rings to children born today on the birthday of Hon’ble PM and gifted baby gift packs to all babies in the hospital.starting from this programme other service activities and programs continues. pic.twitter.com/sy8wtc0Og4

— Dr Tamilisai Soundararajan (@DrTamilisaiBJP) September 17, 2018