VIDEO: नाबालिग को पिटता देख पुलिसवालों से उलझा रिपोर्टर, लोग कर रहे तारीफ

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 23 मई को पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई। इस पुलिसिया जुल्म की देश भर में निंदा की गई। यहां पर स्टरलाइट फैक्ट्री के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस घटना का सोशल मीडिया में आया एक वीडियो काफी सुर्खियों में है। इस वीडियो में एक पत्रकार ने प्रदर्शन के दौरान नाबालिग बच्चों को पीटने का की रिकॉर्डिंग की है। इस दौरान इस पत्रकार को वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पुलिस वाले देख लेते हैं। इसके बाद सभी पुलिस वाले रिपोर्टर से वीडियो मिटाने की मांग कर करते हैं। रिपोर्टर का कहना है कि आप अपना गुस्सा बच्चों पर क्यों निकाल रहे हैं। दरअसल ये रिपोर्टर फेसबुक लाइव कर रहा होता है, तभी ये घटना होती है। सीपीआईएमल नेता कवित कृष्णन ने इस वीडियो को शेयर कर पुलिस वालों पर अपना गुस्सा निकाला है। उन्होंने लिखा, “ये शख्स बच्चों को पीट रही पुलिस के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तभी पुलिसवालों ने उसे घेर लिया। इस शख्स ने कहा कि आप अपना गुस्सा बच्चों पर मत निकालिए। जब पुलिस वालों ने कहा कि हम तुम्हारा वीडियो डिलीट कर देंगे तो इस शख्स ने कहा कि ये तो फेसबुक लाइव था सर।” इस घटना के बाद और भी लोगों ने इस पत्रकार की तारीफ की है।

A chilling video report from ground zero at #Thoothukudi .. Hatsoff to this brave reporter.. Cops are turning mad! #SterliteKillings pic.twitter.com/cJ9MSG821Z

This, not screaming Godi anchors, is real journalism. Calmly videotaping cops ganging up to beat kids up, standing his ground when cops surround him menacingly, telling them Don’t vent your anger on kids. And when cops say we’ll delete your video, he says it’s Facebook Live Sir! https://t.co/syOhEaGOVE

— Kavita Krishnan (@kavita_krishnan) May 24, 2018