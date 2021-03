देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान सभी जगह उम्मीदवार मतदाताओं को लुभा्ने के लिए तरह-तरह की रणनीतियां अपना रहे हैं। तमिलनाडु में ऐसा ही एक अनोखा चुनाव प्रचार दिखा। राज्य में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के नागपट्टिनम से उम्मीदवार थांगा कातिरवन ने लोगों से वादा किया कि अगर वे जीतते हैं तो वॉशिंग मशीन गिफ्ट करेंगे। उन्होंने अपने चुनावी क्षेत्र में कपड़े भी धोए।

कहा कि वे अपना वादा जीतने के बाद जरूर पूरा करेंगे। तमिलनाडु के मंत्री डी जयकुमार ने सोमवार को दावा किया कि अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाला गठबंधन राज्य में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हम सत्ता में पूरे बहुमत के साथ वापस आएंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिये कुल 234 सीटों के लिए छह अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। सभी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए जीजान से जुटे हैं।

इस बीच पीएम मोदी 30 मार्च को राज्य के धरमपुरम में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जहां से भाजपा के प्रदेश प्रमुख एल मुरूगन चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

Tamil Nadu: AIADMK candidate Thanga Kathiravan from Nagapattinam washed clothes and promised to give washing machine after winning elections during campaigning yesterday. pic.twitter.com/orDGoRFUhn

— ANI (@ANI) March 23, 2021