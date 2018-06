कलेक्टर को पता चला बुजुर्ग महिला का दर्द तो खाना लेकर घर गए, साथ खाया और पेंशन का दिया ऑर्डर

तमिलनाडु के त्रिची में रहने वाली 82 साल वृद्ध महिला चौंक गई, जब 2 दिन पहले उनके यहां एक वीआईपी मेहमान आया। खुद की जिंदगी बसर करने के लिए सरकारी मदद की मुंहताज इस महिला को समझ में ना आया कि आखिर उसके यहां जिले के कलेक्टर साहब क्यों पहुंचे हैं। लेकिन कलेक्टर साहब ने अपने आने की वजह बताई तो इस सरकारी अधिकारी के लिए इस महिला के दिल में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं वृद्ध महिला की हालत बेहद खराब है। चंद प्लास्टिक के बर्तनों के जरिये ये महिला अकेली अपनी जिंदगी किसी तरह काट रही थी।

कलेक्टर टी अंबाज़गेन चिन्नमालनिकिकेन पट्टी में स्थित इस बुढ़िया के घर पहुंचे तो वह उसके लिए अपने घर में पका खाना लेकर आए थे। कलेक्टर ने केले के दो पत्तों में खाना परोसा। महिला के साथ ही जमीन पर बैठे और एक में खुद खाया दूसरे में महिला को खिलाया। कलेक्टर टी अंबाज़गेन ने अपने मातहतों को निर्देश दिया कि इस महिला को हर महीने एक हजार रुपये का वृद्धा पेंशन दिया जाए। बता दें कि एक जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर को पता चला था कि एक महिला घनघोर गरीबी में जिंदगी गुजार रही है। लोगों ने कलेक्टर से अपील की कि इस महिला की कुछ मदद की जाए। इसके बाद कलेक्टर महिला के घर पहुंचे।

Collector T. Anbazhagan (Trichy) sharing his meal with 82-year-old Rengammal in Karur district recently and ensured she received her old age pension on the spot. Further, he instructed the revenue officials to clear all pending applications on old age pension within a month. pic.twitter.com/6Sjrh9eA37

— HelpAge India (@HelpAgeIndia_) April 6, 2018