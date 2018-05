कर्नाटक के नाटक को रजनीकांत ने बताया ‘लोकतंत्र का मजाक’, बीजेपी पर भड़के

फिल्म सुपरस्टार रजनीकांत ने रविवार (20 मई) को चेन्नई में बड़ा बयान दिया है। रजनीकांत ने कर्नाटक के हाल में घटे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। रजनीकांत ने साफ कहा कि कल कर्नाटक में जो भी हुआ वह लोकतंत्र की जीत है। इसके लिए वह देश के सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं। वहीं रजनीकांत ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने के सवाल पर कहा कि 2019 में चुनाव लड़ने का फैसला समय आने पर लिया जाएगा।

दक्षिण भारतीय और बॉलीवुड़ फिल्मों के बड़े सितारे रजनीकांत ने रविवार को भाजपा पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। फिल्मस्टार रजनीकांत ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में कहा,’कर्नाटक मेें कल जो भी हुआ, वह लोकतंत्र की जीत है। बीजेपी ने कुछ समय मांगा था लेकिन राज्यपाल ने उन्हें पूरे 15 दिनों का वक्त दे दिया। ये लोकतंत्र का उपहास है। मैं सुप्रीम कोर्ट को उनके दिए हुए आदेशों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके कारण ही देश में लोकतंत्र सुरक्षित है।”

What happened in #Karnataka yesterday was a win for democracy. BJP asking for some more time & Governor giving 15 days time was a mockery of democracy. I would like to thank Supreme Court for its order, which upheld the democracy: Rajinikanth in Chennai. pic.twitter.com/n7TEHIsGtJ

The decision for contesting elections in 2019 will be taken at the time when the elections are announced, The party is not yet launched, but we are ready for anything. Also, it is too early to talk about any kind of alliance: Rajinikanth in #Chennai. pic.twitter.com/R9o4XtScEa

