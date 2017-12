तमिलनाडु उप चुनाव: एक्टर विशाल का नामांकन पहले खारिज फिर स्वीकार, बने निर्दलीय उम्मीदवार

तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के विधान सभा सीट आरके नगर पर होने वाले उपचुनाव के लिए तमिल एक्टर विशाल ने भी नामांकन किया था लेकिन चुनाव आयोग ने पहले उनके नामांकन को रद्द कर दिया लेकिन देर शाम होते-होते उनके नामांकन को वैध करार दे दिया गया। इस सीट पर विशाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अब चुनावी किस्मत आजमाएंगे। नामांकन स्वीकार होने के बाद विशाल ने मीडिया से कहा कि लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार आर के नगर सीट पर उप चुनाव के लिए उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है।

इससे पहले मंगलवार (05 दिसंबर) को जैसे ही उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया, वो चेन्नई में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। इससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान विशान आरोप लगाया कि उनके समर्थकों को धमकाया जा रहा है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने विशाल को हिरासत में ले लिया लेकिन कुछ देर बाद रिटर्निंग अफसर ने उन्हें मिलने की इजाजत दे दी। उधर, जयललिता की भतीजी दीपा के नामांकन में खामी मिलने के बाद उसे भी रद्द कर दिया गया है।

बता दें कि पिछले साल एआईएडीएमके की प्रमुख जे जयललिता के निधन के बाद आरके नगर सीट खाली हुई है। तमिलनाडु फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल के अध्यक्ष विशाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस सीट से अपना पर्चा भरा था। इसके पहले विशाल ने कहा था कि वह जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक्टर ने कहा कि राजनीति में वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रेरित हैं। एआईएडीएमके की तरफ से ई मधुसूदन उम्मीदवार बनाए गए हैं जबकि एआईएडीएमके विद्रोही गुट की तरफ से ससिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरण चुनाव लड़ेंगे।

Really thankful to the Election Commission for doing the right thing: Actor Vishal #RKnagarByPoll pic.twitter.com/KL6IN1NMxk

— ANI (@ANI) December 5, 2017