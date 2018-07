चेन्नई में महिला कोर्ट परिसर में जमकर लात-घूंसे चले। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि महिला कोर्ट परिसर में कुछ वकील कुछ लोगों की धुनाई कर रहे हैं। वकील इन लोगों पर ताबड़तोड़ लात-घूंसों की बरसात कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 18 लोगों की कोर्ट परिसर में वकीलों ने पिटाई कर दी। यह सभी लोग एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी हैं और इसी मामले में इनकी कोर्ट में पेशी थी।

दरअसल कुछ दिनों पहले तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में 11 साल की बच्ची के साथ कई महीनों तक कथित रूप से रेप करने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 18 लोगों में बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने बच्ची को दवाइयां और नशीला पदार्थ खिलाकर कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को कोल्ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया जाता था। इतना ही नहीं बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक वीडियो भी बनाया गया था और उसे ब्लैकमेल भी किया जा रहा था।

इसी मामले में सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी थी। पेशी के दौरान इन आरोपियों के कोर्ट परिसर पहुंचते ही वकील आक्रोशित हो गए और उन्होंने इन आरोपियों की पिटाई कर दी। आपको बता दें कि यह बच्ची बधिर थी और सुन नहीं सकती थी। यह बच्ची इसी अपार्टमेंट में अपने माता-पिता के साथ रहती थी। यह मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब पीड़ित बच्ची ने अपनी बहन से पेट में दर्द की शिकायत की। इसके बाद बच्ची की बहन ने सबसे पहले घर वालों को इस बारे में बतलाया। जिसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया।

#WATCH: Dramatic visuals from Mahila Court in Chennai where lawyers thrash the 18 accused, who sexually harassed an 11-year-old girl for over a period of 7 months. #TamilNadu pic.twitter.com/8ASDOlm7gW

— ANI (@ANI) July 17, 2018