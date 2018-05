रजनीकांत के घर को बम से उड़ाने की धमकी, फोन ट्रेस कर जांच में जुटी पुलिस

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत के आवास को बम से उड़ाने की धमकी की गई है। इतना ही नहीं अज्ञात शख्स ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के आवास को भी धमाके से उड़ाने की धमकी दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि शख्स ने खुद पुलिस को फोन को इस घटना को अंजाम देने की धमकी दी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक शनिवार (5 मई, 2018) को दोपहर करीब दो बजे पुलिस को एक अज्ञात शख्स ने फोन कर कहा है कि उसने सीएम आवास को बम से उड़ाने का संयंत्र रचा है।

पुलिस ने बताया कि अज्ञात धमकी के बाद तुरंत मुख्यमंत्री आवास पर बम स्क्वाड को भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई बम बरामद नहीं किया गया है। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यहां बता दें कि शनिवार को ही शाम 6:27 बजे पुलिस को अज्ञात नंबर से एक बार फोन कर धमकी दी गई। इस बार शख्स ने तमिल सुपरस्टार रजनीकांत के आवास को धमाके से उड़ाने की धमकी दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी की धमकी को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। उसकी कॉल ट्रेस की गई।

रिपोर्ट के मुताबिक फोन राज्य के कुड्डालोर जिले से किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को जिस वक्त पुलिस को सीएम आवास को बम से उड़ाने की धमकी दी गई तो पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। बाद में फर्जी कॉल की पुष्टि होने पर बाद में पुलिस ने राहत की सांस ली। आरोपी पहले भी इसी तरह की फर्जी कॉल कर चुका है।

Chennai: Sources of #TamilNadu police said that today they received 2 calls from the same number. The person first called at 1:50 pm & threatened to plant bomb at residence of CM E Palanisamy. Bomb squad was sent but no bomb was found. Still, security at CM’s house was increased.

