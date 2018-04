घर पर बैठे-बैठे करुणानिधि ने यूं किया पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही कावेरी जल बंटवारे की मांग को लेकर लोगों ने उनके सामने प्रदर्शन किया।उधर डीएमके मुखिया एम करुणानिधि ने गोपालापुरम आवास पर बैठे-बैठे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का विरोध किया। करुणानिधि ने काला कुर्ता पहनकर नरेंद्र मोदी के दौरे के प्रति विरोध जताया। बाद में उनकी यह तस्वीर परिवार के लोगों ने मीडिया में जारी की। मोदी ने डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। देश के सबसे बड़े इस मेले में रक्षा उपकरण बनाने वाली 670 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रहीं हैं। इस एक्सपो में भारत अपनी रक्षा निर्यात क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है।

Picture released by DMK of M Karunanidhi at his Gopalapuram residence in Chennai where he is seen wearing black as a mark of protest against visit of PM Narendra Modi pic.twitter.com/vMXsG8iyEM

— ANI (@ANI) April 12, 2018