तमिलनाडु में हुई ‘दोस्ताना मुलाकात’- रजनीकांत बोले- नाम और पैसा कमाने राजनीति में नहीं आए कमल हासन

जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने जा रहे अभिनेता कमल हासन ने रविवार (18 फरवरी) को चेन्नई में अभिनेता से राजनेता बने रजनीकांत से उनके आवास पर मुलाकात की। हासन ने संवाददाताओं को बताया कि यह एक ‘दोस्ताना मुलाकात’ थी। कमल हासन ने कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात है, राजनीतिक बैठक नहीं, मैं उन्हें अपने राजनीतिक दौरे के बारे में बताने आया हूं, उन्होंने मुझे गुडलक कहा। हासन बुधवार (21 फरवरी) को तमिलनाडु के रामेश्वरम से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि वह अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और इस यात्रा को शुरू करने से पहले वह जिन लोगों को पसंद करते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहेंगे। कमल (63) ने कहा था कि उनकी राजनीति का रंग ‘काला’ है, जो द्रविड़ को दर्शाता है। कुछ दिन पहले कमल हासन ने कहा था कि उनका राजनीतिक गठबंधन रजनीकांत के साथ हो सकता है लेकिन अगर रजनीकांत की राजनीति का रंग ‘भगवा’ हुआ तो वह उनसे दूर रहेंगे।

Kamal (Haasan) wants to serve the people of Tamil Nadu. I pray to God that he attains success. He has not entered politics for fame or money but only to serve people of the state: Rajinikanth, after Kamal Haasan met him at his residence in Chennai pic.twitter.com/Q3sVsZ9q9s

— ANI (@ANI) February 18, 2018