वीडियो: ट्रेन पकड़ते समय गिर गई महिला, पुलिसवाले ने यूं बचाई जान

चेन्नई के बहादुर पुलिस वाले ने जान पर खेलकर 28 साल की महिला की जान बचा ली। महिला सुबह 8.55 बजे अपनी ट्रेन को पकड़ते हुए करीब—करीब अपनी जान गंवा ही चुकी थी। प्लेटफार्म पर जब महिला आई तब तक ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। उसने लेट होने से बचने के लिए दौड़कर ट्रेन को पकड़ने की ​कोशिश की। लेकिन तेज रफ्तार ट्रेन को पकड़ना तो दूर रहा लेकिन महिला गिर जरूर पड़ी। ठीक उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर खड़े एक पुलिसकर्मी ने वक्त रहते महिला को खींच लिया। अगर पुलिसकर्मी वक्त पर महिला को न खींचते तो संभवत: वह पहियों के नीचे आकर कुचल जाती।

लड़की की पहचान 28 साल की प्रिया के तौर पर हुई है। बाद में पुलिसकर्मी ने उसे समझाया कि जिंदगी ट्रेन पकड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करना दंडनीय अपराध है। ये निर्देश बड़े अक्षरों में रेलवे के निर्देशों में लिखा जाता है। हालांकि, रेलवे सुरक्षा बल न होने के कारण अधिकारियों ने महिला को ये आजादी मिल गई कि वह चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर पाए। पलक झपकते ही महिला की जान बच गई वरना इसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ सकती थी।

#BREAKING: Hero cop saves the day! Woman rescued by cop at #Chennai railway station after she fell while catching a train. pic.twitter.com/Qjj2mYxRB9

— Mirror Now (@MirrorNow) June 29, 2018