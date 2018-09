तमिलनाडु के भाजपा नेता एच. राजा एक बार फिर से अपने विवादित बयान के कारण सुर्खियों में हैं। ​तमिलनाडु में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिले में गणेश चतुर्थी की यात्रा निकालने को लेकर एच. राजा का विवाद राज्य पुलिस से हो गया। एच. राजा की इस मुद्दे पर पुलिस अधिकारियों से जोरदार बहस हुई। एच.राजा ने इस दौरान कथित तौर पर पुलिस को हिंदू विरोधी भी कह दिया।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मामला शनिवार (15 सितंबर) का है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर राज्य के पुदुकोट्टाई जिले में गणेश यात्रा निकालने की तैयारी हो रही थी। लेकिन इसी बीच पुलिस और एच. राजा के बीच में रथयात्रा निकालने से ठीक पहले रूट को लेकर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पुलिस ने राजा के सुझाए रूट पर यात्रा निकालने से अशांति फैलने का अंदेशा जताया। पुलिस अधिकारियों ने रूट में बदलाव की बात कही।

