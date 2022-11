Tamil Nadu Weather Update: तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते जलभराव, चेन्नई में 2 की मौत

Tamil Nadu Weather: तीन दशकों में ये पहला मौका है जब पहली बार शहर के मुख्य क्षेत्र नुंगमबक्कम में एक ही दिन में 8 सीएम और उपनगरीय रेड हिल्स में 13 सीएम और उसके बाद पेरंबूर में 12 सीएम दर्ज किया गया।

Tamil Nadu Rain: भारी बारिश के चलते चेन्नै में दो की मौत/ तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए (Photo-File)

Weather Update: तमिलनाडु में मंगलवार की रात जमकर बारिश हुई जिसकी वजह से पूरे रिहायसी इलाकों में पानी भर गया। वहीं राजधानी चेन्नई में इस बारिश के चलते दो लोगों की मौत हो गई। तीन दशकों में ये पहला मौका है जब पहली बार शहर के मुख्य क्षेत्र नुंगमबक्कम में एक ही दिन में 8 सीएम और उपनगरीय रेड हिल्स में 13 सीएम और उसके बाद पेरंबूर में 12 सीएम दर्ज किया गया।

