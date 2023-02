छोटे से औजार से काट दिए चार ATM, पलभर में उड़ाए ₹70 लाख, पुलिस को न मिले कोई सबूत जाते-जाते इसका भी कर गए इंतजाम

Tamil Nadu, Tiruvannamalai: अधिकारियों के मुताबिक, तोड़े गए चार एटीएम में तीन एटीएम भारतीय स्टेट बैंक के हैं।

Tamil Nadu: ATM तोड़कर लाखों की चोरी। (प्रतीकात्मक फोटो)

Tamil Nadu: तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए एटीएम को अपना निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने चार एटीएम को तोड़कर 70 लाख रुपये की नकदी लूट ली। पुलिस ने कहा कि रविवार को चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। अधिकारियों के मुताबिक, तोड़े गए चार एटीएम में तीन एटीएम भारतीय स्टेट बैंक के हैं, जबकि चौथा इंडिया1 का है। पहली चोरी 10वीं स्ट्रीट पर मरियम्मन मंदिर में हुई जहां चोरों ने गैस-वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करके एटीएम को तोड़ा और नकदी लेकर फरार हो गए। इसके बाद चोरों ने थेनीमलाई, कलसपक्कम और पोलूर शहर के पास स्थित तीन अन्य एटीएम में भी यही तकनीक अपनाई गई। उत्तरी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक एन कन्नन ने रविवार को कहा कि करीब 70 लाख रुपये की चोरी हुई है। इस वारदात में एक गिरोह शामिल है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें आरोपियों की सही संख्या का पता नहीं है। उन्होंने गैस-वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल कर एटीएम को तोड़ा। आशंका जताई जा रही है कि ये दूसरे राज्यों के हो सकते हैं। उन्होंने एक खास तरह के एटीएम को निशाना बनाया था और मशीन की तकनीक से अच्छी तरह वाकिफ थे। चोरों ने सीसीटीवी को तोड़ दिया, मशीनों में लगा दी आग वारदात को अंजाम देने के बाद चोरों ने एटीएम के लगे सीसीटीवी को भी तोड़ दिया, जिससे पुलिस कोई साक्ष्य न मिल सके और मशीनों में आग लगा दी। घटना का पता तब चला जब पुलिस कर्मियों ने गश्त के दौरान एटीएम को टूटा पाया। अधिकारी ने कहा कि इसी तरह की चोरी महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में हुई है। उन्होंने कहा कि जांच प्रारंभिक चरण में है और उन्हें तकनीकी जानकारी मिली है जिसके आधार पर वे आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। चोरों की धरपकड़ के लिए आठ स्पेशल टीमों का गठन पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की आठ स्पेशल टीमों का गठन किया गया है। सीमा चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि तिरुवन्नामलाई के सभी लॉज और होटलों को आरोपियों की तलाश करने के लिए कहा गया है। पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज का भी विश्लेषण कर रही है और इन एटीएम में नकदी जमा करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है।

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram