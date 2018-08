तमिल नाडु के तिरुपुर के विधायक गुनासेकरन ने राज्य सरकार के एक कार्यक्रम के दौरान शनिवार को जमकर हंगामा कर दिया। गुनासेकरन को इस बात से गुस्सा आ गया था कि कार्यक्रम के लिए जो बैनर तैयार किए गए थे, उनमें न तो नाम उनका नाम था और न ही उनकी तस्वीर थी। इसके अलावा उन बैनर्स में तमिलनाडु के डिप्टी सीएम ओ पन्नीरसेल्वम का भी न तो नाम था और न ही उनकी तस्वीर थी। पोस्टर और बैनर्स में खुद का और डिप्टी सीएम का नाम और तस्वीर न होने से विधायक गुनासेकरन ने जमकर हंगामा कर दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक तिरुपुर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) द्वारा शनिवार को गुनासेकरन के विधानसभा क्षेत्र तिरुपुर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए जो बैनर्स तैयार किए गए थे उनमें तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और वर्तमान सीएम के ई पलानीसामी की तस्वीर थी, लेकिन तिरुपुर के ही विधायक गुनासेकरन की तस्वीर नहीं थी। इस बात से नाराज होकर गुनासेकरन ने पीसीबी के अधिकारियों को जमकर फटकारा। उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि क्या यह उनके पिता का पैसा है, क्या ये उनके परिवार का पैसा है, जो इसे बर्बाद कर रहे हो।

Tamil Nadu MLA creates ruckus as govt officials missed his name in flex banners, caught on camera, Tiruppur MLA Gunasekar was upset, as TN PCB officials did not put either his name or photograph of Deputy CM OPS on flex banners displayed at a government function held in Tiruppur pic.twitter.com/QMUzin6qT7

— TIMES NOW (@TimesNow) August 27, 2018