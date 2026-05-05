तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के परिणामों को लेकर कई सीटों पर बेहद करीबी मुकाबलों की चर्चा सामने आई है। इनमें तिरुपत्तूर (विधानसभा क्षेत्र 185) का परिणाम खास तौर पर सुर्खियों में है, जहां मुकाबला काफी कांटे का बताया जा रहा है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक इस सीट पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। डीएमके की ओर से वरिष्ठ नेता और मंत्री के.आर. पेरियाकरुप्पन चुनाव मैदान में थे, जबकि टीवीके की तरफ से आर. सीनिवास सेतुपति उम्मीदवार के रूप में उतरे थे।

बताया जा रहा है कि मतगणना के दौरान दोनों उम्मीदवारों के बीच अंतर बेहद कम रहा, जिसके चलते यह सीट राज्य की सबसे करीबी मुकाबलों वाली सीटों में से एक मानी जा रही है।

विजेता उम्मीदवार को कुल 83,375 वोट मिले

चुनाव परिणाम में बताया जा रहा है कि डीएमके उम्मीदवार पेरियाकरुप्पन को कुल 83,374 वोट मिले, जबकि टीवीके उम्मीदवार सीनिवास सेतुपति को 83,375 वोट प्राप्त हुए। यानी सिर्फ एक वोट के अंतर से टीवीके उम्मीदवार को जीत मिली। इस बेहद छोटे अंतर ने पूरे चुनावी नतीजे को चर्चा का विषय बना दिया है।

सूत्रों के अनुसार, इस सीट पर करीब 30 राउंड की मतगणना हुई और हर राउंड के बाद मुकाबला बेहद करीबी बना रहा। अंतिम चरण की गिनती के बाद जब एक वोट का अंतर सामने आया, तो यह नतीजा राजनीतिक हलकों में सुर्खियों में आ गया।

इस नतीजे को लेकर कहा जा रहा है कि यह चुनावी इतिहास के उन चौंकाने वाले मामलों में से एक है, जहां एक वोट भी पूरी जीत और हार का फैसला कर देता है। यह परिणाम इस बात को भी दर्शाता है कि लोकतंत्र में हर एक वोट कितना महत्वपूर्ण होता है।

इसी बीच तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा तेज है। अभिनेता विजय की टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कई सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी ने 100 से अधिक सीटों पर सफलता हासिल की है,

राज्य की राजनीति में यह भी चर्चा रही कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके को कुछ सीटों पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हालांकि कई जगह डीएमके ने अपनी पकड़ बनाए रखी है।

तिरुपत्तूर सीट का यह कथित परिणाम इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह दिखाता है कि चुनाव में छोटी-सी गलती या एक वोट की कमी भी बड़ा बदलाव ला सकती है।

कुल मिलाकर, तिरुपत्तूर का यह मुकाबला आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति में एक उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा, जहां लोकतंत्र की ताकत एक वोट में भी साफ दिखाई दी।

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर ने केरल विधानसभा चुनाव में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) की ऐतिहासिक जीत को लेकर अहम राजनीतिक संकेत दिए हैं। उनके अनुसार यह परिणाम न सिर्फ केरल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन ‘INDIA Bloc’ की दिशा और रणनीति पर भी पड़ सकता है। थरूर ने यह भी संकेत दिया कि टीवीके नेता और अभिनेता-राजनेता विजय को भविष्य में ‘INDIA’ गठबंधन में शामिल होने का आमंत्रण मिल सकता है। उन्होंने कहा कि टीवीके के लिए गठबंधन के दरवाजे पूरी तरह खुले हैं और फिलहाल किसी भी दल को बाहर रखने की कोई नीति नहीं अपनाई गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक