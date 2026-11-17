तमिलनाडु के तिरुचेंदुर में मंदिर उत्सव में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के लिए ‘अरोगाड़ा’ नारे लगाए लगाने का मुद्दा अब राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया है। दरअसल तिरुचेंदुर के समंदर किनारे मंदिर में पार्श्व गायक वेलमुरुगन ने एक मंत्र को मुख्यमंत्री और मंदिर मामलों के मंत्री के लिए भी इस्तेमाल किया। यह मंत्र भगवान मुरुगन से जुड़ा है।

अरोगरा एक धार्मिक उद्घोष है, इस भक्त पीढ़ियों से मानते आ रहे हैं। सूरसंहारम (राक्षस संहार) अनुष्ठान के दौरान लाइव कमेंट्री में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्त (HR&CE) मंत्री एस. रमेश की स्तुति में बदल गया।

क्या है ‘अरोगाड़ा’?

सूरसंहारम कंद षष्ठी का मुख्य हिस्सा है, जो भगवान मुरुगन द्वारा राक्षस सुरापद्मन के वध की घटना को लेकर है। जो भक्त व्रत रखते हैं और इसे देखने के लिए जमा होते हैं। इन भक्तों के लिए मंत्रोच्चार पूजा का ही एक हिस्सा है।

भाजपा और डीएमके ने की निंदा

डीएमके और भाजपा दोनों पार्टियां ने माना कि इस बार टीवीके सरकार ने हद पार कर दी है। डीएमके की पूर्व मंत्री पी. गीता जीवन ने किसी व्यक्ति को भगवान के स्तर पर पहुंचाए जाने की निंदा की। पार्टी के एक अन्य और पूर्व मंत्री पीके शेखर बाबू ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने एक धार्मिक आयोजन को राजनीतिक मंच में बदल दिया है।

इधर भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने भी टीवीके सरकार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की, जबकि हिंदू मुन्ननी के सदस्यों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया।

‘सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा’

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ‘वी द लीडर्स’ के संस्थापक के. अन्नामलाई ने कहा कि सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जोसेफ विजय से इस घटना की निंदा करने और एस रमेश से कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि जो ब्रॉडकास्टर आधिकारिक कमेंट्री का सीधा प्रसारण कर रहे थे, उनके पास बीच-बचाव करने का बहुत कम मौका था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा दोबारा हुआ, तो वे इसके लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराएंगे।

सरकार ने दी सफाई

मंगलवार को इस पर मंत्री एस. रमेश ने जवाब दिया कि न तो विजय और न ही सरकार ने इस तरह की तारीफ को बढ़ावा दिया है। उन्होंने बताया कि इस पर अधिकारियों ने स्पष्टीकरण मांगा था, जिस पर कलाकारों ने खेद जताया है और आगे से अधिक सावधानी बरतने को कहा है।

यह विवाद एक ऐसे देवता को लेकर हो रहा है, जो तमिल पहचान और हिंदू आस्था, दोनों से जुड़े हैं। तमिल परिवेश के साथ मुरुगन का संबंध शास्त्रीय साहित्य से भी है, काव्यशास्त्र पर आधारित प्राचीन तमिल ग्रंथ ‘तोलकाप्पियम’ में ‘सेयोन’ (जिन्हें पारंपरिक रूप से भगवान मुरुगन माना जाता है) को पहाड़ी ‘कुरिंजी’ क्षेत्र से जोड़ा गया है।

भगवान मुरुगन का राजनीतिक आकर्षण

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी भगवान मुरुगन के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने कोशिश की थी। नवंबर 2020 में, BJP के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष एल. मुरुगन ने ‘वेल यात्रा’ निकालने की कोशिश की, जबकि महामारी के कारण AIADMK सरकार ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने उन्हें और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया।

अगस्त 2024 में, DMK सरकार ने पलानी में एक अंतरराष्ट्रीय मुरुगन सम्मेलन आयोजित किया; स्टालिन ने दूर से ही इसका उद्घाटन किया। BJP नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने उनके वहां व्यक्तिगत रूप से मौजूद न होने पर सवाल उठाया था।