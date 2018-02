एक संगठन ने वेलेंटाइन डे पर कराई थी कुत्ते-बकरी की शादी, दूसरा कराएगा तलाक

वेलेंटाइन डे के विरोध में उत्पात मचाने वालों की सजा बेजुबानों को भुगतनी पड़ रही है। बुधवार (14 फरवरी) को वेलेंटाइन डे के मौके पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडू में एक कुत्ते और बकरी की शादी करा दी थी, लेकिन अब एक संगठन ने उनके तलाक की याचिका फैमिली कोर्ट में दी है। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक थानथई पेरियार द्रविड़ कझगम (टीपीडीके) नाम के संगठन ने कोयम्बटूर के परिवार न्यायालय में कुत्ते और बकरी का तलाक कराने के लिए याचिका दायर की है। बुधवार को ऐसा ही एक और मामला सामने आया था जब चेन्नई में भारत हिंदू फ्रंट मोर्चा के सदस्यों ने वेलेंटाइन डे का विरोध करते हुए एक कुत्ते और गधे की शादी करा दी थी। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु रक्षणा वेदिके नाम के संगठन ने दो भेड़ों की शादी कराकर प्रदर्शन किया था। इसके अलावा देश भर में वेलेंटाइन डे के मौके पर बजरंग दल समेत कई हिन्दू संगठनों ने जमकर हंगामा काटा था।

Thanthai Periyar Dravidar Kazhagam (TPDK) files petition in #Coimbatore family court seeking divorce between a dog & a goat married by a group in protest against #ValentinesDay yesterday #TamilNadu pic.twitter.com/WtzrF82eEb

— ANI (@ANI) February 15, 2018