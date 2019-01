भाषाई आधार पर देश में कई बार विवाद की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के रहने वाले अब्राहम सैमुअल नाम के एक शख्स ने कहा कि सिर्फ तमिल और अंग्रेजी की जानकारी होने और हिंदी की जानकारी न होने के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि घटना दुखद है लेकिन उन्हें ज्यादा देर नहीं रोका गया था। वहीं इस मामले में काउंटर पर तैनात अधिकारी पर कार्रवाई किए जाने की बात भी सामने आई है।

अधिकारी बोले सिर्फ चार मिनट में जाने दियाः सैमुअल का कहना है, ‘भारत में किसी को भी हिंदी न जानने की वजह से रोका नहीं जाना चाहिए। यह घटना काउंटर नंबर 33 की है। वहां इमिग्रेशन ऑफिसर का बर्ताव अपमानजनक था। उम्मीद है यह भारत में ऐसी आखिरी घटना होगी।’ दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारी ने घटना पर खेद जताते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ चार मिनट के भीतर जाने दिया गया था। जिम्मेदार अधिकारी को फिलहाल ड्यूटी से हटा दिया गया है।

The central government needs to be reminded often that Tamil Nadu is also a part of India! Disgusting behavior by an immigration officer in Mumbai airport. Hope the concerned officials take action. @HMOIndia @mkstalin @CMOTamilNadu

