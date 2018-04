पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बचपन में जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, उसकी बिजली काटे जाने की खबर है। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक रामेश्वरम स्थित डॉक्टर कलाम के अलमा मैटर ‘मंडपम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल’ की बिजली का बिल स्कूल प्रबंधन ने पिछले दो साल से नहीं भरा था, इसलिए बिजली बोर्ड ने स्कूल की बिजली का कनेक्शन काट दिया। ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने मीडिया को बताया- ”पहले हम बिल का भुगतान किया करते थे, लेकिन जब सरकार ने स्कूल की जिम्मेदारी उठा ली तो बिल भरना बंद कर दिया। फिलहाल 10 हजार रुपये के बिजली के बिल का भुगतान किया जाना बाकी है। हमने बिजली बोर्ड से संपर्क किया है और वे केवल 5 दिनों के लिए बिजली मुहैया कराने के लिए सहमत हुए हैं।” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1946 से 1950 तक डॉक्टर कलाम ने इसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी।

डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने गए थे तब वह एक बार इस स्कूल में आए थे और बच्चों से मिलकर भारत के लिए अपना विजन शेयर किया था। डॉक्टर कलाम का बचपन बेहद मुफलिसी में गुजरा था और उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अखबार बांटने का काम करना पड़ा था।

Tamil Nadu: Electricity connection at former President Dr APJ Abdul Kalam’s alma mater ‘Mandapam Panchayat union middle school’ in Rameswaram cut off by electricity board after the school management did not pay electricity bill for two years. pic.twitter.com/kN036qd7E1

बता दें कि इससे पहले डॉक्टर कलाम का यह स्कूल तब सुर्खियों में आया था जब अभिनेता और नेता कमल हासन ने अपनी पार्टी के नाम की घोषणा करने से पहले पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति के घर और स्कूल का दौरा करने की बात कही थी। लेकिन बाद में बताया गया था कि समय की कमी के चलते वह स्कूल नहीं जा पाएंगे। हालांकि तमिलनाडु सरकार की ओर से भी हासन को इस स्कूल का दौरा करने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। सरकार की तरफ से कहा गया था कि स्कूल परिसर में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं।

Earlier we used to pay bill but stopped doing that after state govt took up responsibility for it. Now pending bills are more than Rs 10,000. We contacted the Electricity Board and they have agreed to provide electricity only for 5 more days: Village Education Committee President pic.twitter.com/f70GtBm3SL

— ANI (@ANI) April 19, 2018