Tamil Nadu Elections: तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव में कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। पहले खबरें थीं कि कमल हासन की पार्टी डीएमके के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने अपना रुख बदल लिया। खुद कमल हासन ने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि डीएमके द्वारा उनकी पार्टी को जितनी सीटें दी जा रही थीं, वे उन्हें स्वीकार नहीं थीं।

हालांकि, कमल हासन की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन उसने यह साफ कर दिया है कि वह डीएमके के उम्मीदवारों को बिना शर्त समर्थन देगी। कमल हासन ने कहा कि यह कोई समझौता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का निर्वहन है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कमल हासन ने तमिलनाडु के विकास और “द्रविड़ मॉडल 2.0” को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के तहत चुनाव न लड़ने का फैसला किया है।

स्टालिन ने कमल हासन के फैसले पर क्या कहा?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने भी कमल हासन के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि मैं कमल हासन का शुक्रिया कैसे अदा करूं। उनके इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं।” उन्होंने कमल हासन से अपील की कि वे विधानसभा चुनाव में डीएमके के लिए एक भाई की तरह लगातार प्रचार करें।

तमिलनाडु के पिछली बार के नतीजे

एमएनएम ने पिछले साल डीएमके गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया था। कमल हासन के मुताबिक, तब से ही वे गठबंधन की सफलता के लिए काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं और 4 मई को नतीजे आएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन ने 159 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एआईएडीएमके को 66 सीटों से संतोष करना पड़ा था।

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