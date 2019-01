लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों में गठबंधन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इस बीच तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में गठबंधन करना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो मोदी है, अटल बिहारी वाजपेयी नही। बता दें कि हाल ही में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एमके स्टालिन ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किए जाने की वकालत की थी।

बता दें कि कुछ दिन पहले ही एमके स्टालिन ने विपक्ष की ओर से राहुल गांधी का नाम पीएम कैंडिडेट के लिए प्रस्तावित करते हुए कहा था कि राहुल गांधी में मोदी सरकार को हराने की ताकत है। इसलिए वे पीएम पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम को प्रस्तावित करते हैं। स्टालिन ने 3 बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस की जीत का नायक भी राहुल को बताया था। जिसके बाद से उनकी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की चर्चा होने लगी थी। फिलहाल उनके आज के बयान से भाजपा की गठबंधन करने की उम्मीदों को झटका लग सकता है।

MK Stalin, DMK Chief: DMK will never align with BJP, and Modi is not Vajpayee. Alliance under him is not a healthy alliance. It is an irony that PM Modi compares himself with Vajpayee. (file pic) pic.twitter.com/ulYctBjkno

— ANI (@ANI) January 11, 2019