तमिलनाडु में नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तिरुपुर जिला पुलिस ने रविवार को तमिलनाडु के नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ धारापुरम उपचुनाव के लिए एक नाबालिग को चुनाव प्रचार में शामिल करने के आरोप में केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक, यह घटना शनिवार को धारापुरम शहर में पेरियार की मूर्ति के पास एक प्रचार के दौरान हुई। उदयनिधि ने कथित तौर पर एक नाबालिग लड़के को प्रचार वैन में बिठाकर मीटिंग में बोलने के लिए कहा। बोलते समय लड़के ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के खिलाफ कहा, “ओम काली.. भद्र काली…”।

पुलिस ने कहा कि इस काम ने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, जो चुनाव से जुड़ी किसी भी गतिविधि में बच्चों को शामिल करने से रोकती हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बच्चे से मुख्यमंत्री की बेइज्ज़ती करने वाले तरीके से बात करवाई गई। मामला धारापुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया और आगे की जांच चल रही है।

डीएमके उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे स्टालिन

उदयनिधि स्टालिन डीएमके उम्मीदवार सुगन्या के लिए सपोर्ट मांगने के लिए धारापुरम के नोचिपालयम इलाके में दूसरी बार चुनाव प्रचार कर रहे थे। रैली को संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हालांकि लोगों ने पिछले चुनाव में DMK को जीत नहीं दिलाई थी, लेकिन पार्टी ने 2021 से 2026 तक विधानसभा में धारापुरम सीट का प्रतिनिधित्व किया था।

धारापुरम उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है, और काउंटिंग 9 अक्टूबर को होगी। AIADMK MLA पी सत्यभामा के मई 2026 में इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव की ज़रूरत पड़ी, 2026 के असेंबली चुनाव में AIADMK के टिकट पर सीट जीतने के कुछ ही दिनों बाद। इसके बाद वह रूलिंग तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) में शामिल हो गईं और अब TVK कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। धारापुरम तिरुपुर ज़िले में एक शेड्यूल्ड कास्ट-रिज़र्व्ड सीट है, जहाँ शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी लगभग एक चौथाई है।

किसने किसे उतारा?

यह उपचुनाव कई बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला बनकर उभरा है। TVK ने पी सत्यभामा को, DMK ने एडवोकेट एस सुगन्या को, AIADMK ने के भानुमति को, जबकि CPI के पी लक्ष्मणन और NTK की एम कार्तिका भी मैदान में हैं। इस मुकाबले को TVK सरकार के लिए एक चुनावी टेस्ट के तौर पर भी करीब से देखा जा रहा है, जिसके पास अभी पूरी तरह से बहुमत नहीं है और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसे धारापुरम और मदुरंतकम दोनों उपचुनाव जीतने की ज़रूरत है।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने एक बार फिर डीएमके पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को धारापुरम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ लोग शायद इसी साल हुए विधानसभा चुनाव परिणाम भूल गए हैं। लोगों ने चुनाव में टीवीके को वोट कर चुना और डीएमके को घर भेज दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…