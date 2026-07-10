तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने शुक्रवार को करूर में ऐलान किया कि राज्य सरकार पिछले साल सितंबर में उनकी रैली के दौरान मची भगदड़ के दौरान जान गंवाने वालों की याद में स्मारक बनाएगी। पिछले साल 27 सितंबर को करूर में मची भगदड़ की वजह से 41 लोगों की मौत हो गई थी।

जोसेफ विजय इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को सरकारी नौकरी देने के लिए करूर पहुंचे थे। यहां जोसेफ विजय ने कहा कि उन्हें इस हादसे की वजह से बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस हादसे की वजह से उन्हें मानसिक दर्द पहुंचा।

उन्होंने कहा, “मैंने करुर में अपनी बहनों और भाइयों को खोया… मैंने अपने बेगुनाह बच्चों को खोया। करूर की घटना मेरे दिल का वो जख्म है जो अभी तक भरा नहीं है।”

करुर भगदड़ के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए जोसेफ विजय ने कहा कि वो इस हादसे के बाद भागे नहीं। उन्होंने कहा कि उनके लिए तमिलनाडु के लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।