तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने कहा है कि उनकी ‘मोटी चमड़ी’ के कारण विपक्ष के द्वारा की गई आलोचनाओं का उन पर कोई असर नहीं होता। यह बात उन्होंने खासकर तमिलनाडु के विपक्षी दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के द्वारा की जा रही आलोचनाओं को लेकर कही।

सीएम विजय ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी आलोचनाओं का उन पर कोई असर नहीं होता और वह बेझिझक होकर डीएमके के पुराने रिकॉर्ड पर लगातार सवाल उठाते रहेंगे।

टीवीके उम्मीदवार के लिए किया प्रचार

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय छह अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए मदुरांतकम सीट से अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के उम्मीदवार मरगतम कुमारवेल के लिए प्रचार कर रहे थे।

टीवीके प्रमुख विजय ने दावा किया कि डीएमके यह मानकर चलती है कि युवा पीढ़ी 50 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामलों से अनजान है और इसी वजह से वह अपनी कथित “मिस्टर क्लीन छवि को बनाए रखने में सफल रही है।

विजय ने कहा, ”जब मैं ये पुराने मामले उठाता हूं, तो वे हमारे खिलाफ घटिया और मानहानि करने वाले हमले करने लगते हैं।”

सीएम ने कहा, ”क्या आपने ‘मोटी चमड़ी’ वाला मुहावरा सुना है? दुनिया में इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। इस क्षेत्र में आने से पहले मैंने 30-35 साल तक बहुत कुछ देखा है। इसलिए इनमें से कुछ भी मेरे लिए नया नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि यह भी काफी नहीं है और मैं इससे भी ज्यादा की उम्मीद करता हूं।”

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डीएमके को दी चुनौती

इस साल मई में तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में डीएमके सत्ता से बाहर हो गई थी और विजय मुख्यमंत्री बने थे। सीएम विजय ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर डीएमके को सीधी चुनौती दी। विजय ने कहा, “क्या आप कह सकते हैं कि आपने कभी जनता के पैसे को हाथ नहीं लगाया? क्या आप कह सकते हैं कि भविष्य में आप इसे कभी हाथ नहीं लगाएंगे? क्या आप राजनीति में आने से पहले और बाद की अपनी संपत्ति दिखा सकते हैं?”

हम भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे- विजय

विजय ने साफ तौर पर कहा, “हम भ्रष्ट लोगों के गिरोह को नहीं बख्शेंगे। अब आप तमिलनाडु के लोगों को धोखा नहीं दे सकते और हम आपको ऐसा करने भी नहीं देंगे।”

टीवीके प्रमुख ने पूर्व सीएम स्टालिन को लेकर कहा, “देखिए इस चुनाव में उनके साथ क्या हुआ, वे विपक्ष के नेता भी नहीं रहे। वे हारें या जीतें, वे मेरे अंकल हैं! वे मेरे प्यारे अंकल हैं!” उन्होंने आगामी उपचुनाव को लेकर कहा, “यह लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच है! एक तरफ टीवीके की नेक ताकत है तो दूसरी तरफ डीएमके की बुरी ताकत!”

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तमिलनाडु में मुफ्त नाश्ता योजना का विस्तार कर दिया गया है। अब सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को भी योजना का लाभ मिलेगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।