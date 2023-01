Tamil Nadu: क्या राज्यपाल की वजह से बीजेपी को पहुंचेगा नुकसान?

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा के पहले सत्र में सत्तारूढ़ सरकार के सहयोगी दलों के विधायकों ने राज्यपाल आर एन रवि के खिलाफ नारेबाजी की।

Tamilnadu: विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल आर एन रवि के खिलाफ नारेबाजी (Source- PTI)

