राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मंगलवार को पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर तमिलनाडु विधानसभा में खड़े होकर, जोसेफ विजय ने फिल्मी अंदाज में डीएमके पर हमला बोला। मुख्यमंत्री का अंदाज देखकर विपक्षी DMK विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। भाषण के दौरान विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमला भी किया। इसके बाद विजय ने विपक्ष को बुरी तरह लताड़ दिया।

सीएम विजय ने अपने भाषण में कहा, “CPI(M) का कहना है कि हमें समर्थन देने का फैसला उन्होंने खुद लिया था। इसी तरह, CPI का भी कहना है कि हमें समर्थन देने का फैसला उन्होंने खुद लिया था। तो फिर ‘हमने उन्हें वहाँ भेजा, हमने उन्हें वहाँ भेजा’ वाली बात कहाँ से आ गई? मुझे समझ नहीं आता।”

डीएमके के दावों पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के भाषण के दौरान बार-बार नई सरकार और पिछली सरकार के बीच फर्क बताया गया। अपने गठबंधन को अधिक प्रतिनिधित्व वाला दिखाने की कोशिश करते हुए, विजय ने DMK के सामाजिक न्याय के दावों पर सवाल उठाए। विजय ने कहा, “क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों को कितने मंत्री पद दिए?” फिर उन्होंने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया और कहा, “लेकिन हमारी सरकार में आठ मंत्री पद किसे दिए गए हैं? हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों को। वे सब हमारे बड़े भाई, छोटे भाई और बहनें हैं। डॉ. अंबेडकर का लगभग सौ साल पुराना सपना अब पूरा हो गया है।”

डीएमके सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

साथ ही, सीएम विजय ने बार-बार पिछली सरकार पर कथित भ्रष्टाचार को लेकर हमले किए। उन्होंने कहा, “मैं अब भी यही कहता हूँ, हम जनता के पैसे का एक पैसा भी नहीं छुएंगे। हम किसी को भी इसे छूने नहीं देंगे। अगर कोई इसे छूता है, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जिन्होंने पहले इसे छुआ था, उन्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे।”

उन्होंने आगे कहा कि “जैसे हर भ्रष्टाचार सामने आता है, वैसे ही हर मुखौटा भी एक-एक करके उतरता हुआ दिख रहा है”। इन बातों पर विपक्ष की ने जोरदार विरोध किया। साथ ही विजय ने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया कि उनकी सरकार का समर्थन करने वाली पार्टियों को विपक्ष के गठबंधन से लालच देकर अलग किया गया था।

महिलाओं के प्रतिनिधित्व की ओर मुड़ते हुए, उन्होंने पूछा, “क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने कितनी महिलाओं को मंत्री पद दिया है? हमारी सरकार में, हमने चार बहनों को मंत्री पद दिया है।”

कहानी के जरिए उदयनिधि स्टालिन पर बोला हमला

विपक्षी सदस्यों के साथ बातचीत करने के बाद, विजय एक कहानी सुनाई जो उनके फिल्म प्रचार कार्यक्रमों और हाल की राजनीतिक रैलियों में भी सुनाया था। उन्होंने कहा, “मेरे दिमाग में एक छोटी सी कहानी आती है। क्या मैं इसे बताऊं?” फिर उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी सुनाई, जो किसी को ढूंढते हुए अपनी आँखों को धूप से बचा रहा था। उन्होंने कहा, “एक बूढ़ा व्यक्ति किसी को ढूंढते हुए अपनी आखों को धूप से बचा रहा था, तो एक बच्चे ने उससे पूछा कि वे क्या ढूंढ रहे हैं। तो बूढ़े ने कहा कुछ नहीं, बेटा। तुम्हारे पिता यहीं कहीं होंगे, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारे पिता कहीं नहीं मिल रहे हैं।” विजय ने जैसे यह कहा फिर डीएमके के सभी नेता भड़क गए। विजय ने तुरंत जवाब दिया और कहा, “देखो, यहां तक कि हम जानते हैं कि व्यंग्यात्मक रूप से, मजाक में कैसे बोलना है, और असंबंधित छोटी कहानियां सुनाना है। उस कहानी में बुजुर्ग व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से ऐसा कहा।

समय मांगने की बताई वजह

इसके बाद विजय ने कोलाथुर – स्टालिन के लंबे समय के राजनीतिक आधार का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “सिर्फ पांच मिनट के लिए, कोलाथुर खुद इतना उत्साहित हो गया है। अगर मैं आगे बोलता रहूं, तो क्या होगा?”

चुनाव प्रचार के वादों को लागू करने में परेशानी के कारण पदभार ग्रहण करने के बाद समय मांगा वाले पर बयान पर जवाब देते हुए विजय ने कहा, “जिस दिन मैंने पदभार ग्रहण किया, मैंने थोड़ा समय मांगा। मैंने समय क्यों मांगा? क्योंकि वित्तीय स्थिति कुछ खराब है। मैंने जो वादे किए थे। लेकिन दिखाया जा रहा ऐसे कि मैंने किसी और कारण से या किसी और के लिए समय मांगा।”

विजय ने अपने भाषण का एक बड़ा हिस्सा राज्यपाल के संबोधन के दौरान तमिल थाई वजथू के आदेश और राष्ट्रगान के विवाद के लिए भी समर्पित किया। उन्होंने तर्क दिया कि डीएमके के सत्ता में आने के महीनों बाद अगस्त 2021 में एक कार्यक्रम के दौरान एक अलग क्रम में राष्ट्रगान और तमिल थाई वज्थु के राष्ट्रगान और तमिल थाई वज्थू के प्रदर्शन के दौरान वही आलोचक चुप रहे।

किया स्टालिन का नकल

उन्होंने कहा, “एक बात वे कहते हैं, दूसरी बात वे करते हैं। एक काम वे करते हैं, दूसरी बात वे कहते हैं। लोग यह सब देख रहे हैं।” इस दौरान, अधिकांश विपक्षी सदस्य सदन से निकल गए। फिर विजय ने स्टालिन की नकल किया, जो स्टालिन ने हाथ उठा कर किया था, वह काफी वायरल भी हुआ था, उन्होंने कहा, “अगर वे अभी भी यहां होते, तो मुझे ऐसा लगता कि उसके लिए कोई कार्रवाई कर रहा है। अब भी हम इसे कर सकते हैं; इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या मैं आपको यह दिखाऊं?”

फिर उन्होंने सत्तारूढ़-पार्टी के विधायकों से हँसी और तालियाँ बजाते हुए उसकी नकल की। स्टालिन ने मार्च में गठबंधन की बातचीत समाप्त करने और अपनी कार की ओर चलने के बाद की थी, जबकि पत्रकारों ने बार-बार पूछा कि क्या वार्ता समाप्त हो गई है। उन्होंने मीडिया की ओर एक हाथ उठाया, एक संक्षिप्त बर्खास्तगी या समापन प्रस्ताव दिया, अनिवार्य रूप से संदेश दिया – “किया गया। समाप्त। बस।” हालांकि तमिल सोशल मीडिया में, इसने जल्दी से दूसरा अर्थ प्राप्त कर लिया जैसे- “ऑल ओवर”, या “केस क्लोज्ड”।

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तमिलनाडु में तिरुवल्लूर जिले के उथुकोट्टई तालुक के कनिगईपैर गांव में मछली का चारा एक्सपोर्ट करने वाली एक प्राइवेट फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक होने से कई महिलाओं की जान चली गई है। बताया जा रहा कि अब तक 7 महिलाओं की मौत हो चुकी है और 60 से अधिक लोग प्रभावित हैं। फैक्टी में झींगा प्रोसेस किया जाता था और अमोनिया लीक होने के बाद कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें