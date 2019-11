बोरवेल में बच्चों के गिरने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसी घटनाओं के समय राहत कार्यों में संसाधनों की कमी सामने आती है। बोरवेल से बच्चों को निकालने के लिए कोई विशेष उपकरण नहीं हैं। ऐसे में इसमें काफी समय लग जाता है। तमिलनाडु के मदुरै के अब्दुल रज्जाक नाम के एक शख्स ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जिसका उपयोग बोरवेल में गिरने वाले बच्चों को बचाने के लिए किया जा सकता है।

बोरवेल से बच्चों को निकालने की मशीन: दरअसल, अब्दुल रज्जाक त्रिची में हुई बोरवेल की घटना से काफी प्रभवित हुए थे। इस घटना के बाद उन्होंने ऐसी मशीन के बारे में सोचना शुरू की जिसकी मदद से बोरवेल से बच्चों को आसानी से निकाला जा सके। अब्दुल ने छतरी तकनीक पर आधारित एक ऐसी मशीन बनाई है जिसकी सहायता से आसानी से बच्चों को बोरवेल से बाहर निकाला जा सकता है।

Tamil Nadu: Abdul Razzaq, from Madurai has invented a machine that can be used to rescue children falling into borewell, says,”After the recent borewell incident in Trichy, I decided to invent this machine. In it umbrella technique is used to lift the child from borewell.” pic.twitter.com/Tcc0x58oI4

— ANI (@ANI) November 8, 2019