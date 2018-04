पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए गाया गाना, पुलिस ने किया गिरफ्तार

तमिलनाडु के एक लोक गायक को केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना करने के आरोप में पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी को त्रिची पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो उस वक्त उसके दोस्तों और घरवालों से कथित तौर पर उसकी हाथापाई भी हो गई। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक कोवान नाम के तमिल लोक गायक को त्रिची पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा के लिए भड़काना), 503 (आपराधिक धमकी) और 504 (शांति का उल्लंघन करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत गिरफ्तार किया। कोवान पर आरोप है कि उसने कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन नहीं किए जाने को लेकर हाल में किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने के लिए एक वायरल गाना गाया था। द न्यूज मिनट की खबर के मुताबिक शुक्रवार को जब पुलिस कोवान को गिरफ्तार करने पहुंची तो उसके दोस्तों और परिवारवालों ने उसकी गिरफ्तारी की वजह पूछी। इस पर पुलिस और कोवान के दोस्तों के बीच गरमागरम बहस हो गई। आखिरकार पुलिस कोवान को एक गाड़ी में दबोच कर ले गई।

Tamil folk singer Kovan has been arrested by Trichy Police under sections 153 (provocation with intent to cause riot), 503 (criminal intimidation) & 504 (Intentional insult with intent to provoke breach of the peace),as he criticized central & state govts during #CauveryProtests https://t.co/yICEUMokwj

— ANI (@ANI) April 13, 2018