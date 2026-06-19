उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन को लेकर चल रहे राजनीतिक हंगामे के बीच बहराइच की सालार मसूद गाजी की दरगाह में भी चंदा चोरी का आरोप लगाया गया है। यह आरोप बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने लगाया है। कुंवर बासित अली ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और मांग की है कि सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह में चंदा चोरी के मामले की एसआईटी जांच कराई जाए।

अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी के आरोपों को लेकर अच्छी-खासी राजनीतिक बहस उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसे लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले में एसआईटी जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

चढ़ावे की हो जांच

इस बीच ही कुंवर बासित अली ने पिछले 20 सालों के दौरान दरगाह में वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्र में दरगाह में आने वाले चढ़ावे और संपत्तियों के वित्तीय लेनदेन की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि दरगाह से जुड़े पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों की भूमिका की जांच कराई जाए।

बहराइच में स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। यह दरगाह राजनीतिक विवाद का भी केंद्र रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैयद सालार मसूद गाजी को माफिया बता चुके हैं।

कुंवर बासित अली ने कहा है कि दरगाह की ओर से बताया गया कि 1 साल में 14 करोड़ रुपए की आय हुई है लेकिन लोगों से जानकारी के आधार पर पता चला है कि 20 साल के अंदर हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और कमेटी के लोग शामिल हैं।

सपा में फूट की लकीर कौन खींचने वाला है?

समाजवादी पार्टी में फूट की भविष्यवाणी कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। लगातार दूसरे दिन उन्होंने ना सिर्फ सपा में फूट की बात कही है बल्कि उन्होंने अब एक नाम भी बता दिया है। उनका साफ कहना है कि सपा में कई सांसद बागी होने वाले हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।