असम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति से छेड़छाड़, तमिलनाडु में पेरियार सहित तीन मूर्तियों को पहनाया भगवा

त्रिपुरा में लेनिन की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने के बाद प्रतिमाओं के साथ शुरू हुई छेड़छाड़ की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब असम और तमिलनाडु में कई प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। उपद्रवियों ने असम के कोकराझार जिले में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अज्ञात लोगों ने जिले के रबिंद्र नगर इलाके में स्थित प्रतिमा को बुधवार (14 मार्च) को नुकसान पहुंचाया था। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना देने के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई थी। मामले की छानबीन की जा रही है। दूसरी तरफ, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में एक बार फिर से नामचीन हस्तियों की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की गई है। नमक्कल में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों सीएन. अन्नादुरई और एमजी रामचंद्रन के साथ ही द्रविदार कड़घम के संस्थापक थनतई पेरियार को भगवा कपड़ा पहना दिया। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

त्रिपुरा में बीजेपी द्वारा पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने साम्यवादी नेता लेनिन की दो मूर्तियों को तोड़ दिया था। इस घटना के उपरांत तमिलनाडु के एक भाजपा नेता ने सोशल साइट पर पेरियार की मूर्ति को निशाना बनाने की बात कही थी। इसके बाद तमिलनाडु में पेरियार की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। भाजपा नेता ने बाद में पोस्ट को हटाते हुए माफी मांगी थी। अभी इस पर शुरू हुआ विवाद थमा भी नहीं था कि पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केरल में महात्मा गांधी की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आ गया था।

TNT | Assam #Assam Another Shyama Prasad Mookerjee statue vandalized in #Kokrajhar district.. More details- https://t.co/BqzUE7jAY5 pic.twitter.com/1bf9dcanQf

Tamil Nadu: Saffron cloth found tied to busts of former Tamil Nadu CM's CN Annadurai and MG Ramachandran and Dravidar Kazhagam founder Thanthai Periyar in Namakkal. Police investigation on. pic.twitter.com/WQX57T57Rh

— ANI (@ANI) March 15, 2018