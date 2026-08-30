उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्वाइन फ्लू की खबरों के बीच उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक ने शनिवार को चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) और चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट (CMS) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरे राज्य में हालात का रिव्यू किया।

चार जिलों में अस्पतालों की तैयारियों पर उपमुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी

ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के स्वास्थ्य भवन में स्वास्थ्य विभाग के सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर HOPE (हेल्थ ऑनलाइन पैरामीटर इवैल्यूएशन) के जरिए अलग-अलग जिलों के अस्पतालों में वार्ड, OPD और इमरजेंसी सर्विस के इंतज़ाम का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने बाराबंकी, श्रावस्ती, झांसी और गोरखपुर के इंतज़ाम पर नाखुशी जताई और उन्हें बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को अस्पतालों में ओसेल्टामिविर (टैमीफ्लू), ऑक्सीजन, नेबुलाइज़र, ऑक्सीजन मास्क और ब्रोंकोडायलेटर्स का काफ़ी स्टॉक पक्का करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षणों के साथ भर्ती गंभीर मरीज़ों की फ्लू टेस्टिंग पक्का करने का भी निर्देश दिया।

OPD चलाने का दिया निर्देश

ब्रजेश पाठक ने कहा कि इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी और सांस के इन्फेक्शन से पीड़ित मरीज़ों के संपर्क में आने वाले लोगों पर नज़र रखी जानी चाहिए और जहां लक्षण दिखें, वहां मेडिकल सलाह के अनुसार समय पर एंटीवायरल दवा शुरू की जानी चाहिए। जिन ज़िलों में फ़्लू के ज़्यादा मामले आ रहे हैं, वहां ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों को सांस की बीमारी वाले मरीज़ों के लिए अलग OPD चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस कदम से अस्पतालों में भीड़ कम होने के साथ-साथ जांच और इलाज में आसानी होगी।

ब्रजेश पाठक ने हर ज़िला और जॉइंट अस्पताल को गंभीर मरीज़ों के लिए चार से छह आइसोलेशन बेड तैयार रखने का भी निर्देश दिया। अस्पतालों को बुखार और फ़्लू के लक्षण वाले मरीज़ों के लिए अलग रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाने को कहा गया ताकि बिना किसी फालतू इंतज़ार के उनका रजिस्ट्रेशन और जांच की जा सके।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रजेश पाठक ने मेडिकल अधिकारियों से दवाओं, ऑक्सीजन और दूसरे जरूरी संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को किसी भी कमी को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को नेपाल की सीमा से लगे ज़िलों में खास निगरानी रखने और इन इलाकों में फ्लू और बुखार के मामलों पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया।

अधिकारियों को नेपाल और उत्तर प्रदेश से आने वाले मरीज़ों के लिए तुरंत मेडिकल मदद और ज़रूरी इलाज पक्का करने का निर्देश दिया गया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और अधिकारियों को पूरे राज्य में लोगों की सेहत और सुरक्षा को लेकर अलर्ट रहना चाहिए।

यूपी चुनाव 2027: मायावती का गिरता जनाधार, दलितों को लुभाने की कोशिश में जुटीं पार्टियां, कैसे खुद को संभालेगी बसपा?

राजनीति की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में करीब छह महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां की राजनीति में दलित मतदाता की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लंबे समय तक मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की पर्याय रही हैं,लेकिन अब ऐसा नहीं है। मायावती की बसपा आज काफी कमजोर हो चुकी है। राज्य में हुए पिछले तीन चुनावों ने उत्तर प्रदेश की चार बार की मुख्यमंत्री मायावती को राज्य की राजनीति से हाशिए पर धकेल दिया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लिए अवसर खुल गए। ऐसे में 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में दलित वोटों का हिस्सा पाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच एक दिलचस्प होड़ मच गई है। पढ़ें पूरी खबर।